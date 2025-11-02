Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Super League 2: Ο Πανιώνιος πέρασε με ανατροπή από τη Σύρο
Οnsports Τeam 02 Νοεμβρίου 2025, 15:49
SUPER LEAGUE 2

Ο Πανιώνιος πήρε τη νίκη κόντρα στην Ελλάς Σύρου με 2-1 και παρέμεινε στο κυνήγι της Καλαμάτας.

Ο Πανιώνιος έφυγε νικητής (2-1) από τη Σύρο, αφού χρειάστηκε να κάνει ανατροπή για να επιβληθεί με 2-1 της Ελλάς Σύρου στο Δημοτικό Στάδιο Ερμούπολης, σε αναμέτρηση για την 8η αγωνιστική της Super League 2.

Ο Προβυδάκης με όμορφο σουτ μόλις στο 4ο λεπτό , άνοιξε τις αποστάσεις για τους Νησιώτες, πριν η ομάδα της Νέας Σμύρμνης, πρώτα (39’) με σουτ του Μόρσεϊ και στην επανάληψη (83’) κεφαλιά του Βοϊλη, φτάσει στη νίκη και βρεθεί ξανά δύο μόλις βαθμούς κάτω από την κορυφή και την Καλαμάτα.

Στο 71ο λεπτό ο Πανιώνιος είχε οριζόντιο δοκάρι σε σουτ του Γιακόβλεφ.

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής του Β΄ ομίλου:

Athens Kallithea FC – Μαρκό 1-1

Καλαμάτα – Παναργειακός 5-1

Ολυμπιακός Β΄ – Ηλιούπολη 2-3

Ελλάς Σύρου – Πανιώνιος 1-2

Αιγάλεω – Χανιά 2/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)

1. Καλαμάτα 20

2. Πανιώνιος 18

3. Athens Kallithea FC 13

4. ΓΣ Μαρκό 13

5. Ολυμπιακός Β΄ 13

6. Ελλάς Σύρου 9

7. Χανιά 6 -7αγ.

8. Αιγάλεω 6 -7αγ.

9. Ηλιούπολη 4

9. Παναργειακός 3



