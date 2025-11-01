Super League 2: «Διπλό» της Ηλιούπολης στον Ολυμπιακό Β’, πεντάρα η Καλαμάτα

Onsports Team

Παρά τα προβλήματά της η Ηλιούπολη επικράτησε στην έδρα των «ερυθρόλευκων» 3-2, ενώ η «μαύρη θύελλα» νίκησε 5-1 τον Παναργειακό.

Επιστροφή στις νίκες για την Καλαμάτα στην 8η αγωνιστική του Β’ ομίλου της Super League 2. Η ομάδα της Μεσσηνίας επιβλήθηκε άνετα του Παναργειακού με 5-1. Ο Λεμονής στο 4’ και ο Παμλίδης στο 14’, έδωσαν «καθαρό» προβάδισμα στους γηπεδούχους. Ακολούθησαν δύο γκολ του Μιράντα (22΄, και 39΄), πριν μειώσει στο τέλος του ημιχρόνου ο Φοκάμ. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις ο Κωτσόπουλος.

Την έκπληξη έκανε η Ηλιούπολη, η οποία μετά την εξαιρετική της παρουσία κόντρα στην ΑΕΚ για το Κύπελλο, επικράτησε στου Ρέντη του Ολυμπιακού Β’ με 3-2.

Ο Τσουμάνης με δύο γκολ (14΄, 29΄) έδωσε προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, με τον Ολυμπιακό Β’ να ισοφαρίζει με τέρματα των Γκοτζαμανίδη (42΄) και Μπιλάλ (45΄+). Τελικά, το γκολ του Μάριου Κωστούλα στο 57’ ολοκλήρωσε την έκπληξη, με την Ηλιούπολη να φεύγει απ’ την τελευταία θέση.

Athens Kallithea και Μαρκό ήρθαν ισόπαλες 1-1. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 30΄ με τον Μιούλερ, αλλά οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 66΄ με τον Γερολέμου.

Super League 2 – Β’ όμιλος – 8η αγωνιστική

Athens Kallithea FC – Μαρκό 1-1

Καλαμάτα – Παναργειακός 5-1

Ολυμπιακός Β΄ – Ηλιούπολη 2-3

Ελλάς Σύρου – Πανιώνιος 2/11

Αιγάλεω – Χανιά 2/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Καλαμάτα 20

2. Πανιώνιος 15 -7αγ.

3. Athens Kallithea FC 13

4. ΓΣ Μαρκό 13

5. Ολυμπιακός Β΄ 13

6. Ελλάς Σύρου 9 -7αγ.

7. Χανιά 6 -7αγ.

8. Αιγάλεω 6 -7αγ.

9. Ηλιούπολη 4

9. Παναργειακός 3

Στον Α’ όμιλο η Νίκη Βόλου… σκόνταψε στη Χρυσούπολη απέναντι στον Νέστο και έμεινε στο 0-0. Ο ΠΑΟΚ Β’ επικράτησε 3-0 του Μακεδονικού, με γκολ των Γκιτερσού (13’), Μούστμα (84’) και Καλογήρου (89’).

Super League 2 – Α’ όμιλος – 8η αγωνιστική

Νέστος Χρυσούπολης – Νίκη Βόλου 0-0

ΠΑΟΚ Β΄ – Μακεδονικός 3-0

Καμπανιακός – Αστέρας Τρίπολης Β΄ 2/11

Αναγέννηση Καρδίτσας – ΠΟΤ Ηρακλής 2/11

ΠΑΣ Γιάννινα – Καβάλα 2/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΠΟΤ Ηρακλής 17

2. Νίκη Βόλου 17 -8αγ.

3. Αναγέννηση Καρδίτσας 16

4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 14

5. ΠΑΟΚ Β’ 10 -8αγ.

6. Νέστος Χρυσούπολης 8 -8αγ.

7. Καμπανιακός 7

8. Καβάλα 5

9. Μακεδονικός 5 -8αγ.

10. ΠΑΣ Γιάννινα 4