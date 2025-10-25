Super League 2: Ντέρμπι κορυφής, Ηρακλής – Νίκη Βόλου | Το πρόγραμμα του Σαββάτου (25/10)
Μάχη κορυφής στον Α’ όμιλο της Super League 2, καθώς ο Ηρακλής υποδέχεται τη Νίκη Βόλου στο «Καυτανζόγλειο», στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής.
Με έξι αναμετρήσεις ξεκινάει η δράση του Σαββατοκύριακου στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Το παιχνίδι που ξεχωρίζει διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη, όπου ο πρωτοπόρος Ηρακλής φιλοξενεί τη Νίκη Βόλου, η οποία ακολουθεί τον «γηραιό», ούσα στο -1 από την κορυφή.
Το ντέρμπι κορυφής, Ηρακλής - Νίκη Βόλου, είναι προγραμματισμένο για το μεσημέρι του Σαββάτου (25/10) και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ACTION 24.
Το πρόγραμμα του Σαββάτου (25/10) στη Super League 2
Α' ΟΜΙΛΟΣ
Σάββατο 25 Οκτωβρίου
- 14:00 ΠΟΤ Ηρακλής – Νίκη Βόλου ACTION 24
- 14:00 Αστέρας Β’ AKTOR – ΠΑΣ Γιάννινα
- 15:00 Καβάλα – Αναγέννηση Καρδίτσας
Η βαθμολογία (σε 6 αγώνες)
- ΠΟΤ Ηρακλής 16
- Νίκη Βόλου 15
- Αναγέννηση Καρδίτσας 13
- Αστέρας AKTOR Β΄ 11
- Νέστος Χρυσούπολης 7
- Καβάλα 5
- Μακεδονικός 5
- ΠΑΟΚ Β' 4
- ΠΑΣ Γιάννινα 4
- Καμπανιακός 4
Β' ΟΜΙΛΟΣ
Σάββατο 25 Οκτωβρίου
- 15:00 Ηλιούπολη – Χανιά
- 15:00 Παναργειακός – Athens Kallithea FC
- 15:00 Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω
Η βαθμολογία (σε 6 αγώνες)
- Καλαμάτα ΠΣ 16
- Πανιώνιος 14
- Ολυμπιακός Β' 13
- Athens Kallithea 9
- ΓΣ Μαρκό 9
- Ελλάς Σύρου 8
- Αιγάλεω 5
- Χανιά 3
- Παναργειακός 3
- Ηλιούπολη 1