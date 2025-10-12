Super League 2: Χωρίς νικητή σε Καβάλα και Γιάννινα
Καβάλα και ΠΑΟΚ Β’ έμειναν στο 1-1, χωρίς γκολ το ματς του ΠΑΣ Γιάννινα με την Αναγέννηση Καρδίτσας – Αποτελέσματα και βαθμολογία.
Ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική του Α’ ομίλου στη Super League 2, με δύο ισοπαλίες. Στην Καβάλα η τοπική ομάδα έμεινε στο 1-1 με τον ΠΑΟΚ Β’. Ο Γιαννίκογλου άνοιξε το σκορ στο 45’, για να ισοφαρίσουν οι γηπεδούχοι με τον Μπρέγκου στο 81’. Είχαν και δοκάρι οι Καβαλιώτες στο 48’ με τον Αλιατίδη.
Στους «Ζωσιμάδες» ο ΠΑΣ Γιάννινα πήρε τον πρώτο του βαθμό στη σεζόν. Η ομάδα της Ηπείρου ήρθε ισόπαλη χωρίς γκολ (0-0) με την Αναγέννηση Καρδίτσας.
Super League 2 – Α’ όμιλος – 5η αγωνιστική
Μακεδονικός – Ηρακλής 1-4
Αστέρας Τρίπολης Β’ – Νίκη Βόλου 3-1
Καμπανιακός – Νέστος Χρυσούπολης 1-1
Καβάλα – ΠΑΟΚ Β’ 1-1
ΠΑΣ Γιάννινα – Αναγέννηση Καρδίτσας 0-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΠΟΤ Ηρακλής 13
2. Νίκη Βόλου 12
3. Αστέρας Τρίπολης Β’ 11
4. Αναγέννηση Καρδίτσας 10
5. Καβάλα 5
6. Μακεδονικός 5
7. ΠΑΟΚ Β’ 4
8. Νέστος Χρυσούπολης 4
9. Καμπανιακός 4
10. ΠΑΣ Γιάννινα 1