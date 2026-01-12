Παναθηναϊκός AKTOR: Φτιάχνει χαρακτήρα κι άμυνα με 6 ματς - «φωτιά» σε 15 μέρες

Ο Εργκίν Αταμάν θέλει βελτίωση σε συγκεκριμένους τομείς και ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του ένα απαιτητικό πρόγραμμα για να το πετύχει.

Μπορεί ο Παναθηναϊκός AKTOR να επικράτησε του Περιστερίου με 94-86 στο Telekom Center Athens, αλλά η εμφάνιση που πραγματοποίησαν οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν δεν ήταν καλή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα της αναμέτρησης.

Ο Τούρκος τεχνικός ήταν δυσαρεστημένος από τη συνολική εικόνα της ομάδας του και παρότι αρχικά δεν μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ λόγω ενός προβλήματος που είχε με τον λαιμό του, στη συνέχεια εξέφρασε τα παράπονά του στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Αταμάν στάθηκε στη βελτίωση που θέλει η ομάδα του στην άμυνα, αλλά και στον... χαρακτήρα της. Στη νοοτροπία που δείχνει δηλαδή τόσο συνολικά σε κάποια ματς, αλλά και κατά τη διάρκεια κάποιων αγώνων. Κι αυτό γιατί έχουν διαπιστωθεί μεγάλα σκαμπανεβάσματα, ακόμα και μέσα σε ένα παιχνίδι.

Όπως ανέφερε ο προπονητής του Παναθηναϊκού η λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι περισσότερη δουλειά! Γι' αυτό και ακύρωσε το ρεπό της Δευτέρας για προπόνηση, ενόψει της αναμέτρησης με την Μπάγερν στο Μόναχο (15/1).

Ένα ματς, με το οποίο ξεκινά ένα δεκαπενθήμερο - «φωτιά» για το Τριφύλλι. Σε αυτό το διάστημα έχει να δώσει 6 ματς. Τα τέσσερα για την EuroLeague και τα δύο για την Stoiximan GBL (εκ των οποίων το ένα με τον ενισχυμένο ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη).

Μέσα από αυτά τα παιχνίδια θα φανεί αν θα καταφέρει ο Παναθηναϊκός να βελτιώσει τον χαρακτήρα του και την αμυντική προσέγγιση, στοιχεία απαραίτητα για να μπει φορτσάτος στην τελική ευθεία της σεζόν.

Δείτε το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού μέχρι το τέλος Γενάρη: