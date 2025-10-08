Super League 2: Τιμωρία έδρας για την Ηλιούπολη - Το πρόγραμμα μεταδόσεων της 5ης αγωνιστικής

Οnsports Τeam

Όλα τα παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής στη Super League 2 θα έχουν τηλεοπτική ή διαδικτυακή μετάδοση - Τιμωρήθηκε η Ηλιούπολη.

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής με τις μεταδόσεις ανακοίνωσε η Super League 2 και σε όλα τα ματς θα υπάρχει εικόνα.

Αναλυτικά:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Αsteras Aktor B’ – Nίκη Βόλου , Γήπεδο Θ.Κολοκοτρώνης, 11/10/25 14:00 Athletiko.gr

Μακεδονικός – Ποτ Ηρακλής, Γήπεδο Μακεδονικού,11/10/25 14:00 ΑCTION 24

Καμπανιακός – Νέστος Χρυσούπολης, Γήπεδο Καμπανιακού 11/10/25 16:00 sportal.gr

Kαβάλα – Π.Α.Ο.Κ Β’,Δημοτικό Στάδιο Καβάλας ,12/10/25 16:00 sportal.gr

Πας Γιάννινα – Αναγ.Καρδίτσας, Γήπεδο ΕΣΙ “Οι Ζωσιμάδες”, 12/10/25 16:00 sportal.gr

Β΄ΟΜΙΛΟΣ

Καλαμάτα – Αιγάλεω , Δημοτικό Στάδιο Παραλίας 11/10/25 14:00 sportal.gr

Μαρκό- Ελλάς Σύρου, Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου, 11/10/25 16:00 sportal.gr

Athens Kallithea fc- Ολυμπιακός Β’, Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας, 12/10/25 14:00 ACTION 24

Πανιώνιος – Ηλιούπολη, Γήπεδο Πανιωνίου, 12/10/25 14:00 sportal.gr

Παναργειακός – Χανιά , ΔΑΚ Άργους 12/10/25, 14:00 sportal.gr

Τιμωρία για την Ηλιούπολη

Η αθηναϊκή ομάδα τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών για ρίψη μιας κροτίδας στο ματς με το Αιγάλεω.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

«Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) ανακοινώνει τα εξής:

1) Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Αναφορά Συμβάντων της Αστυνομίας,

β) την Έκθεση Παρατηρητή και το Φύλλο Αγώνα της Super League 2,

γ) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

από τα οποία προκύπτει ότι κατά την διάρκεια του αγώνα ΠΑΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ, που διεξήχθη στις 04/10/2025 στο Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης, για το πρωτάθλημα της Super League 2, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026 και ειδικότερα πριν την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου του ανωτέρω αγώνα, φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας έριψαν κροτίδα από την κερκίδα προς τον αγωνιστικό χώρο, καθόν χρόνον οι διαιτητές του αγώνα και οι παίκτες των ομάδων εισέρχονταν εντός αυτού, επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 40/2025 Πράξη της, σε βάρος της ΠΑΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε επίσημη εθνική διοργάνωση αυτή συμμετέχει.

Εφαρμογή άρθρου 10 του ν. 5085/2024».