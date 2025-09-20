Super League 2: «Διπλό» η Καλαμάτα, νίκη για Ηρακλή
Η ομάδα της Μεσσηνίας επικράτησε στα Χανιά με 2-1, ενώ ο «γηραιός» πέρασε με το ίδιο σκορ απ’ την έδρα της Καβάλας – Αποτελέσματα και βαθμολογίες.
Δεύτερη αγωνιστική στην Super League 2 και στον Α’ όμιλο ο Ηρακλής στο ντεμπούτο του Δημήτρη Σπανού επικράτησε 2-1 στη Δράμα. Γήπεδο το οποίο χρησιμοποίησε ως έδρα η Καβάλα. Εραμούσπε και Παναγιωτίδης πέτυχαν τα γκολ του «γηραιού», ενώ οι Καβαλιώτες μείωσαν με τον Σιφναίο.
Ο Μακεδονικός πήρε την πρώτη του νίκη με τον Αλτιντζή να κρίνει το ματς κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα για το τελικό 1-0. Τέλος, η Αναγέννηση Καρδίτσας νίκησε 1-0 τον ΠΑΟΚ Β’.
SUPER LEAGUE 2
A’ ΟΜΙΛΟΣ – 2η αγωνιστική
ΠΑΟΚ Β΄–Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1
Καβάλα–ΠΟΤ Ηρακλής 1-2
Μακεδονικός–ΠΑΣ Γιάννινα 1-0
Νίκη Βόλου–Καμπανιακός 21/9
Αστέρας Τρίπολης Β΄–Νέστος Χρυσούπολης 21/9
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Αναγέννηση Καρδίτσας 6
2. ΠΟΤ Ηρακλής 4
3. Καμπανιακός 3 -1αγ.
4. Νέστος Χρυσούπολης 3 -1αγ.
5. Νίκη Βόλου 3 -1αγ.
6. Μακεδονικός 3
7. Αστέρας Τρίπολης Β’ 1 -1αγ.
9. Καβάλα 0
9. ΠΑΟΚ Β’ 0
10. ΠΑΣ Γιάννινα 0
Στον Β’ όμιλο η Καλαμάτα πέρασε νικηφόρα απ’ τα Χανιά με σκορ 2-1. Ο Μορέιρα και ο Μπονέτο (πέναλτι) σημείωσαν τα γκολ των νικητών. Τα Χανιά μείωσαν με τον Ιωαννίδη (πέναλτι). Οι φιλοξενούμενοι έχασαν πέναλτι στο δεύτερο μέρος με τον Παμλίδη.
Νίκη πήρε και η Μαρκό με 1-0 απέναντι στην Ηλιούπολη με τέρμα του Σεμπά.
Β’ ΟΜΙΛΟΣ – 2η αγωνιστική
Μαρκό – Ηλιούπολη 1-0
Χανιά – Καλαμάτα 1-2
Πανιώνιος – Athens Kallithea 21/9
Παναργειακός – Αιγάλεω 21/9
Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Β΄ 21/9
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Καλαμάτα 6 -2αγ.
2. Athens Kallithea FC 3
3. Μαρκό 3 -2αγ.
4. Ελλάς Σύρου 1
5. Παναργειακός 1
6. Πανιώνιος 1
7. Ολυμπιακός Β’ 1
8. Ηλιούπολη 1 -2αγ.
9. Χανιά 1 -2αγ.
10. Αιγάλεω 0