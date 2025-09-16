Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Super League 2: Ο Λουκίνας λύτρωσε τη Νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ Β’
Onsports Team 16 Σεπτεμβρίου 2025, 02:27
SUPER LEAGUE 2

Super League 2: Ο Λουκίνας λύτρωσε τη Νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ Β’

Με το… δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στην Super League 2 η Νίκη Βόλου, καθώς επιβλήθηκε 1-0 του ΠΑΟΚ Β’ στο ματς που έριξε την αυλαία της πρεμιέρας του νέου πρωταθλήματος.

«Χρυσός» σκόρερ για το «συγκρότημα» του Κώστα Γεωργιάδη ήταν ο Λουκίνας, ο οποίος στο 76ο λεπτό νίκησε τον Μοναστηρλή με πλασέ μέσα από την περιοχή, έπειτα από πάσα του Πέττα.

Νίκη Βόλου (Γεωργιάδης): Γκαραβέλης, Κιβρακίδης (63’ Αρίας), Γκαντέλιο, Τζανετόπουλος, Σιούτας, Έππας, Μπαριέντος (68’ Βουτσάς), Πέττας, Λώλης (88’ Σίλβα), Γιακουμάκης (63’ Στοϊλκοβιτς), Λουκίνας (88’ Τζιώρας).

ΠΑΟΚ Β (Καραγεωργίου): Μοναστηρλής, Καστίδης, Πολυκράτης (77’ Κοσίδης), Μπαταούλας, Κωττάς, Σνάουτσνερ, Καλόγηρος (72’ Μπιασότο), Τσοπούρογλου (83’ Κανίς), Αδάμ, Μούστμα (46’ Μπάλντε), Γκιτέρσος (83’ Γραββάνης).

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της πρεμιέρας στον Βόρειο όμιλο:

Καμπανιακός – Καβάλα 1-0

Ηρακλής – Αστέρας AKTOR Β’ 2-2

Αναγ. Καρδίτσας – Μακεδονικός 3-0

Νέστος Χρυσούπολης – ΠΑΣ Γιάννινα 1-0

Νίκη Βόλου – ΠΑΟΚ Β’ 1-0



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE 2
Super League 2: Ο Λουκίνας λύτρωσε τη Νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ Β’
1 ώρα πριν Super League 2: Ο Λουκίνας λύτρωσε τη Νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ Β’
EUROBASKET
Eurobasket 2025: Συγκινήθηκε ο Αταμάν κατά την υποδοχή της αποστολής στην Τουρκία
3 ώρες πριν Eurobasket 2025: Συγκινήθηκε ο Αταμάν κατά την υποδοχή της αποστολής στην Τουρκία
EUROLEAGUE
Day 1 στην Αυστραλία: Η καλύτερη «αποζημίωση» μετά από ένα απαιτητικό ταξίδι!
4 ώρες πριν Day 1 στην Αυστραλία: Η καλύτερη «αποζημίωση» μετά από ένα απαιτητικό ταξίδι!
ΣΠΟΡ
Πάλη: Παγκόσμιος Πρωταθλητής ο Κουγιουμτσίδης!
5 ώρες πριν Πάλη: Παγκόσμιος Πρωταθλητής ο Κουγιουμτσίδης!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved