ΠΑΣ Γιάννινα: Θλίψη - Πέθανε ο Ηλίας Μάιπας σε ηλικία 66 ετών - Η σχέση του με τον Χατζηπαναγή

Onsports Team

Στο πένθος βυθίστηκε η «οικογένεια» του ΠΑΣ Γιάννινα και του ελληνικού ποδοσφαίρου στην είδηση του θανάτου του Ηλία Μάιπα.

Ο εκλιπών είχε συνδέσει το όνομά του με την ομάδα των Ιωαννίνων, στην οποία αγωνίστηκε για δώδεκα χρόνια και συγκεκριμένα από το 1976 έως το 1988 όταν και πήρε μεταγραφή στην Προοδευτική.

Μάλιστα, η ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα απέστειλε σχετικό αίτημα στη Super League 2 για να αγωνιστεί στο ματς της Κυριακής (14/09) στις 17:00 απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης με μαύρα περιβραχιόνια.

Η κηδεία του Ηλία Μάιπα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 66 ετών, θα τελεστή το απόγευμα της Δευτέρας (15/09) στις 16:00 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Περιβλέπτου.

Η σχέση του με τον Βασίλη Χατζηπαναγή

Ο Ηλίας Μάιπας γεννήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 1959 στην Τασκένδη του Ουζμπεκιστάν που τότε άνηκε στην Σοβιετική Ένωση ως παιδί πολιτικών προσφύγων. Έκανε τα πρώτα του βήματα την Παχτακόρ, μαζί με τον Βασίλη Χατζηπαναγή, με τη διαφορά πως ο «Βάσια» του Ηρακλή ήταν πέντε χρόνια μεγαλύτερος και έπαιζε στην επαγγελματική ομάδα.

Η μεταγραφή του Βασίλη Χατζηπαναγή στην ομάδα της Θεσσαλονίκης άνοιξε τον… δρόμο για τον επαναπατρισμό κι άλλων Ελλήνων ποδοσφαιριστών, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Ηλίας Μάιπας. Μάλιστα, μέχρι και σήμερα, οι δύο άνδρες διατηρούσαν ισχυρούς δεσμούς φιλίας.