Super League 2: Νίκες για Καλαμάτα και Athens Kallithea στην πρεμιέρα
Onsports Team 13 Σεπτεμβρίου 2025, 22:26
SUPER LEAGUE 2

Super League 2: Νίκες για Καλαμάτα και Athens Kallithea στην πρεμιέρα

Τρεις αγώνες για τον Β’ όμιλο άνοιξαν την… αυλαία της κατηγορίας, με δύο νίκες και μία ισοπαλία – Τα αποτελέσματα.

Πρεμιέρα στον Β’ όμιλο της Super League 2, με τρεις αναμετρήσεις. Η Καλαμάτα φιλοξένησε τη Μαρκό και επιβλήθηκε 2-0 με ευκολία. Παυλίδης και Μπονέτο στις αρχές των ημιχρόνων τα γκολ, είχε και δοκάρι ο Αργεντινός.

Στο Αιγάλεω η τοπική ομάδα υποδέχτηκε την Athens Kallithea. Ο Φοφανά άφησε με δέκα παίκτες τους γηπεδούχους, με τον Σαταριάνο να κάνει το 0-1. Ο Βάρκας ισοφάρισε για το «Σίτι», όμως στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Καντίγιο διαμόρφωσε το τελικό 1-2.

Τέλος, Ηλιούπολη και Παναργειακός έμειναν στο 1-1. Οι Πελοποννήσιοι προηγήθηκαν με τον Φοκάμε στο , με τον Μίνα να ισοφαρίζει.

Super League 2 – Β’ Όμιλος – 1η αγωνιστική

Καλαμάτα – Μαρκό 2-0

Αιγάλεω ΑΟ – Athens Kallithea FC 1-2

Ηλιούπολη – Παναργειακός 1-1

Χανιά – Ελλάς Σύρου 14/9

Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος 14/9

 



