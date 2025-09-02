Super League 2: Πρεμιέρα χωρίς ντέρμπι - Το πρόγραμμα της σεζόν 2025/26

Onsports Team

Αναλυτικά το πρόγραμμα των δύο ομίλων της Super League 2 για τη σεζόν 2025-26, όπως προέκυψε μετά την κλήρωση του πρωταθλήματος.

Με τη σέντρα να έχει οριστεί για τις 14 Σεπτεμβρίου, διεξήχθη σήμερα (1/9) η κλήρωση του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της Super League 2, για τη σεζόν 2025-2026.

Η κληρωτίδα δεν ανέδειξε κάποιο μεγάλο ντέρμπι στην πρεμιέρα, με τα φαβορί για την άνοδο να έχουν τον πρώτο λόγο.

Ο Ηρακλής υποδέχεται τον Αστέρα Β', η Καλαμάτα τη Μαρκό, ενώ ο Πανιώνιος θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Ολυμπιακό Β'.

Το συνολικό πρόγραμμα της σεζόν:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

1η αγωνιστική

Καμπανιακός – ΑΟ Καβάλα

Νίκη Βόλου – ΠΑΟΚ Β’

ΠΟΤ Ηρακλής – Asteras Aktor Β’

Αναγ. Καρδίτσας – Μακεδονικός

Νέστος Χρυσούπολης – ΠΑΣ Γιάννινα

2η αγωνιστική

ΑΟ Καβάλα – ΠΟΤ Ηρακλής

Νίκη Βόλου – Καμπανιακός

Μακεδονικός – ΠΑΣ Γιάννινα

Asteras Aktor Β’ – Νέστος Χρυσούπολης

ΠΑΟΚ Β’ – Αναγ. Καρδίτσας

3η αγωνιστική

Καμπανιακός – ΠΟΤ Ηρακλής

Αναγ. Καρδίτσας – Νίκη Βόλου

Νέστος Χρυσούπολης – ΑΟ Καβάλα

ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΑΟΚ Β’

Μακεδονικός – Asteras Aktor Β’

4η αγωνιστική

ΑΟ Καβάλα – Μακεδονικός

Νίκη Βόλου – ΠΑΣ Γιάννινα

ΠΟΤ Ηρακλής – Νέστος Χρυσούπολης

Αναγ. Καρδίτσας – Καμπανιακός

ΠΑΟΚ Β’ – Asteras Aktor Β’

5η αγωνιστική

Καμπανιακός – Νέστος Χρυσούπολης

ΑΟ Καβάλα – ΠΑΟΚ Β’

ΠΑΣ Γιάννινα – Αναγ. Καρδίτσας

Μακεδονικός – ΠΟΤ Ηρακλής

Asteras Aktor Β’ – Νίκη Βόλου

6η αγωνιστική

Νίκη Βόλου – ΑΟ Καβάλα

ΠΟΤ Ηρακλής – ΠΑΟΚ Β’

Αναγ. Καρδίτσας – Asteras Aktor Β’

Νέστος Χρυσούπολης – Μακεδονικός

ΠΑΣ Γιάννινα – Καμπανιακός

7η αγωνιστική

ΑΟ Καβάλα – Αναγ. Καρδίτσας

ΠΟΤ Ηρακλής – Νίκη Βόλου

Μακεδονικός – Καμπανιακός

Asteras Aktor Β’ – ΠΑΣ Γιάννινα

ΠΑΟΚ Β’ – Νέστος Χρυσούπολης

8η αγωνιστική

Καμπανιακός – Asteras Aktor Β’

Αναγ. Καρδίτσας – ΠΟΤ Ηρακλής

Νέστος Χρυσούπολης – Νίκη Βόλου

ΠΑΣ Γιάννινα – ΑΟ Καβάλα

ΠΑΟΚ Β’ – Μακεδονικός

9η αγωνιστική

Καμπανιακός – ΠΑΟΚ Β’

Νίκη Βόλου – Μακεδονικός

ΠΟΤ Ηρακλής – ΠΑΣ Γιάννινα

Νέστος Χρυσούπολης – Αναγ. Καρδίτσας

Asteras Aktor Β’ – ΑΟ Καβάλα

10η αγωνιστική



ΑΟ Καβάλα – Καμπανιακός

ΠΑΟΚ Β’ – Νίκη Βόλου

Asteras Aktor Β’ – ΠΟΤ Ηρακλής

Μακεδονικός – Αναγ. Καρδίτσας

ΠΑΣ Γιάννινα – Νέστος Χρυσούπολης

11η αγωνιστική



ΠΟΤ Ηρακλής – ΑΟ Καβάλα

Καμπανιακός – Νίκη Βόλου

ΠΑΣ Γιάννινα – Μακεδονικός

Νέστος Χρυσούπολης – Asteras Aktor Β’

Αναγ. Καρδίτσας – ΠΑΟΚ Β’

12η αγωνιστική

ΠΟΤ Ηρακλής – Καμπανιακός

Νίκη Βόλου – Αναγ. Καρδίτσας

ΑΟ Καβάλα – Νέστος Χρυσούπολης

ΠΑΟΚ Β’ – ΠΑΣ Γιάννινα

Asteras Aktor Β’ – Μακεδονικός

13η αγωνιστική

Μακεδονικός – ΑΟ Καβάλα

ΠΑΣ Γιάννινα – Νίκη Βόλου

Νέστος Χρυσούπολης – ΠΟΤ Ηρακλής

Καμπανιακός – Αναγ. Καρδίτσας

Asteras Aktor Β’ – ΠΑΟΚ Β’

14η αγωνιστική

Νέστος Χρυσούπολης – Καμπανιακός

ΠΑΟΚ Β’ – ΑΟ Καβάλα

Αναγ. Καρδίτσας – ΠΑΣ Γιάννινα

ΠΟΤ Ηρακλής – Μακεδονικός

Νίκη Βόλου – Asteras Aktor Β’

15η αγωνιστική

ΑΟ Καβάλα – Νίκη Βόλου

ΠΑΟΚ Β’ – ΠΟΤ Ηρακλής

Asteras Aktor Β’ – Αναγ. Καρδίτσας

Μακεδονικός – Νέστος Χρυσούπολης

Καμπανιακός – ΠΑΣ Γιάννινα

16η αγωνιστική

Αναγ. Καρδίτσας – ΑΟ Καβάλα

Νίκη Βόλου – ΠΟΤ Ηρακλής

Καμπανιακός – Μακεδονικός

ΠΑΣ Γιάννινα – Asteras Aktor Β’

Νέστος Χρυσούπολης – ΠΑΟΚ Β’

17η αγωνιστική

Asteras Aktor Β’ – Καμπανιακός

ΠΟΤ Ηρακλής – Αναγ. Καρδίτσας

Νίκη Βόλου – Νέστος Χρυσούπολης

ΑΟ Καβάλα – ΠΑΣ Γιάννινα

Μακεδονικός – ΠΑΟΚ Β’

18η αγωνιστική

ΠΑΟΚ Β’ – Καμπανιακός

Μακεδονικός – Νίκη Βόλου

ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΟΤ Ηρακλής

Αναγ. Καρδίτσας – Νέστος Χρυσούπολης

ΑΟ Καβάλα – Asteras Aktor Β’

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

1η αγωνιστική

Καλαμάτα – ΓΣ Μαρκό

Χανιά – Ελλάς Σύρου

Ηλιούπολη – Παναργειακός

Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος

Αιγάλεω – Athens Kallithea

2η αγωνιστική

ΓΣ Μαρκό – Ηλιούπολη

Χανιά – Καλαμάτα

Πανιώνιος – Athens Kallithea

Παναργειακός – Αιγάλεω

Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Β’

3η αγωνιστική

Καλαμάτα – Ηλιούπολη

Ολυμπιακός Β’ – Χανιά

Αιγάλεω – ΓΣ Μαρκό

Athens Kallithea – Ελλάς Σύρου

Πανιώνιος – Παναργειακός

4η αγωνιστική

ΓΣ Μαρκό – Πανιώνιος

Χανιά – Athens Kallithea

Ηλιούπολη – Αιγάλεω

Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα

Ελλάς Σύρου – Παναργειακός

5η αγωνιστική

Καλαμάτα – Αιγάλεω

ΓΣ Μαρκό – Ελλάς Σύρου

Athens Kallithea – Ολυμπιακός Β’

Πανιώνιος – Ηλιούπολη

Παναργειακός – Χανιά

6η αγωνιστική

Χανιά – ΓΣ Μαρκό

Ηλιούπολη – Ελλάς Σύρου

Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός

Αιγάλεω – Πανιώνιος

Καλαμάτα – Athens Kallithea

7η αγωνιστική

ΓΣ Μαρκό – Ολυμπιακός Β’

Ηλιούπολη – Χανιά

Πανιώνιος – Καλαμάτα

Παναργειακός – Athens Kallithea

Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω

8η αγωνιστική

Καλαμάτα – Παναργειακός

Ολυμπιακός Β’ – Ηλιούπολη

Αιγάλεω – Χανιά

Athens Kallithea – ΓΣ Μαρκό

Ελλάς Σύρου – Πανιώνιος

9η αγωνιστική

Καλαμάτα – Ελλάς Σύρου

Χανιά – Πανιώνιος

Ηλιούπολη – Athens Kallithea

Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’

Παναργειακός – ΓΣ Μαρκό

10η αγωνιστική

ΓΣ Μαρκό – Καλαμάτα

Ελλάς Σύρου – Χανιά

Παναργειακός – Ηλιούπολη

Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’

Athens Kallithea – Αιγάλεω

11η αγωνιστική

Ηλιούπολη – ΓΣ Μαρκό

Καλαμάτα – Χανιά

Athens Kallithea – Πανιώνιος

Αιγάλεω – Παναργειακός

Ολυμπιακός Β’ – Ελλάς Σύρου

12η αγωνιστική

Ηλιούπολη – Καλαμάτα

Χανιά – Ολυμπιακός Β’

ΓΣ Μαρκό – Αιγάλεω

Ελλάς Σύρου – Athens Kallithea

Παναργειακός – Πανιώνιος

13η αγωνιστική

Πανιώνιος – ΓΣ Μαρκό

Athens Kallithea – Χανιά

Αιγάλεω – Ηλιούπολη

Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β’

Παναργειακός – Ελλάς Σύρου

14η αγωνιστική

Αιγάλεω – Καλαμάτα

Ελλάς Σύρου – ΓΣ Μαρκό

Ολυμπιακός Β’ – Athens Kallithea

Ηλιούπολη – Πανιώνιος

Χανιά – Παναργειακός

15η αγωνιστική

ΓΣ Μαρκό – Χανιά

Ελλάς Σύρου – Ηλιούπολη

Παναργειακός – Ολυμπιακός Β’

Πανιώνιος – Αιγάλεω

Καλαμάτα – Athens Kallithea

16η αγωνιστική

Ολυμπιακός Β’ – ΓΣ Μαρκό

Χανιά – Ηλιούπολη

Καλαμάτα – Πανιώνιος

Athens Kallithea – Παναργειακός

Αιγάλεω – Ελλάς Σύρου

17η αγωνιστική

Παναργειακός – Καλαμάτα

Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’

Χανιά – Αιγάλεω

ΓΣ Μαρκό – Athens Kallithea

Πανιώνιος – Ελλάς Σύρου

18η αγωνιστική

Ελλάς Σύρου – Καλαμάτα

Πανιώνιος – Χανιά

Athens Kallithea – Ηλιούπολη

Ολυμπιακός Β’ – Αιγάλεω

ΓΣ Μαρκό – Παναργειακός

Οι βραβεύσεις των κορυφαίων της περσινής σεζόν

«Ώρα»... βραβεύσεων για τη Super League 2 και τους καλύτερους της περσινής σεζόν. Όσον αφορά τον Βόρειο Όμιλο, MVP ανακηρύχτηκε ο Γιάννης Πασάς της ΑΕΛ, ενώ καλύτερος τερματοφύλακας ψηφίστηκε ο Χρήστος Ταλιχμανίδης του Μακεδονικού.

Κορυφαίος προπονητής ο Κώστας Γεωργιάδης του Καμπανιακού, τον οποίο οδήγησε στα πλέι οφ της κατηγορίας. Πηγαίνοντας... νότια, MVP ψηφίστηκε ο Γιώργος Μάναλης της πρωταθλήτριας Κηφισιάς, καλύτερος τερματοφύλακας ο Κωνσταντίνος Κότσαρης της δευτεραθλήτριας Καλαμάτας, ενώ κορυφαίος προπονητής ο Σεμπάστιαν Λέτο που «ανέβασε» την Κηφισιά.

Τέλος, καλύτερη διαιτητής για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν ανακηρύχτηκε γυναίκα, καθώς μετά την Ανδρομάχη Τσιοφλίκη, φέτος ήταν η «σειρά» της Ελένης Αντωνίου.