Super League 2: Πρεμιέρα χωρίς ντέρμπι - Το πρόγραμμα της σεζόν 2025/26
Αναλυτικά το πρόγραμμα των δύο ομίλων της Super League 2 για τη σεζόν 2025-26, όπως προέκυψε μετά την κλήρωση του πρωταθλήματος.
Με τη σέντρα να έχει οριστεί για τις 14 Σεπτεμβρίου, διεξήχθη σήμερα (1/9) η κλήρωση του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της Super League 2, για τη σεζόν 2025-2026.
Η κληρωτίδα δεν ανέδειξε κάποιο μεγάλο ντέρμπι στην πρεμιέρα, με τα φαβορί για την άνοδο να έχουν τον πρώτο λόγο.
Ο Ηρακλής υποδέχεται τον Αστέρα Β', η Καλαμάτα τη Μαρκό, ενώ ο Πανιώνιος θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Ολυμπιακό Β'.
Το συνολικό πρόγραμμα της σεζόν:
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική
- Καμπανιακός – ΑΟ Καβάλα
- Νίκη Βόλου – ΠΑΟΚ Β’
- ΠΟΤ Ηρακλής – Asteras Aktor Β’
- Αναγ. Καρδίτσας – Μακεδονικός
- Νέστος Χρυσούπολης – ΠΑΣ Γιάννινα
2η αγωνιστική
- ΑΟ Καβάλα – ΠΟΤ Ηρακλής
- Νίκη Βόλου – Καμπανιακός
- Μακεδονικός – ΠΑΣ Γιάννινα
- Asteras Aktor Β’ – Νέστος Χρυσούπολης
- ΠΑΟΚ Β’ – Αναγ. Καρδίτσας
3η αγωνιστική
- Καμπανιακός – ΠΟΤ Ηρακλής
- Αναγ. Καρδίτσας – Νίκη Βόλου
- Νέστος Χρυσούπολης – ΑΟ Καβάλα
- ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΑΟΚ Β’
- Μακεδονικός – Asteras Aktor Β’
4η αγωνιστική
- ΑΟ Καβάλα – Μακεδονικός
- Νίκη Βόλου – ΠΑΣ Γιάννινα
- ΠΟΤ Ηρακλής – Νέστος Χρυσούπολης
- Αναγ. Καρδίτσας – Καμπανιακός
- ΠΑΟΚ Β’ – Asteras Aktor Β’
5η αγωνιστική
- Καμπανιακός – Νέστος Χρυσούπολης
- ΑΟ Καβάλα – ΠΑΟΚ Β’
- ΠΑΣ Γιάννινα – Αναγ. Καρδίτσας
- Μακεδονικός – ΠΟΤ Ηρακλής
- Asteras Aktor Β’ – Νίκη Βόλου
6η αγωνιστική
- Νίκη Βόλου – ΑΟ Καβάλα
- ΠΟΤ Ηρακλής – ΠΑΟΚ Β’
- Αναγ. Καρδίτσας – Asteras Aktor Β’
- Νέστος Χρυσούπολης – Μακεδονικός
- ΠΑΣ Γιάννινα – Καμπανιακός
7η αγωνιστική
- ΑΟ Καβάλα – Αναγ. Καρδίτσας
- ΠΟΤ Ηρακλής – Νίκη Βόλου
- Μακεδονικός – Καμπανιακός
- Asteras Aktor Β’ – ΠΑΣ Γιάννινα
- ΠΑΟΚ Β’ – Νέστος Χρυσούπολης
8η αγωνιστική
- Καμπανιακός – Asteras Aktor Β’
- Αναγ. Καρδίτσας – ΠΟΤ Ηρακλής
- Νέστος Χρυσούπολης – Νίκη Βόλου
- ΠΑΣ Γιάννινα – ΑΟ Καβάλα
- ΠΑΟΚ Β’ – Μακεδονικός
9η αγωνιστική
- Καμπανιακός – ΠΑΟΚ Β’
- Νίκη Βόλου – Μακεδονικός
- ΠΟΤ Ηρακλής – ΠΑΣ Γιάννινα
- Νέστος Χρυσούπολης – Αναγ. Καρδίτσας
- Asteras Aktor Β’ – ΑΟ Καβάλα
10η αγωνιστική
- ΑΟ Καβάλα – Καμπανιακός
- ΠΑΟΚ Β’ – Νίκη Βόλου
- Asteras Aktor Β’ – ΠΟΤ Ηρακλής
- Μακεδονικός – Αναγ. Καρδίτσας
- ΠΑΣ Γιάννινα – Νέστος Χρυσούπολης
11η αγωνιστική
- ΠΟΤ Ηρακλής – ΑΟ Καβάλα
- Καμπανιακός – Νίκη Βόλου
- ΠΑΣ Γιάννινα – Μακεδονικός
- Νέστος Χρυσούπολης – Asteras Aktor Β’
- Αναγ. Καρδίτσας – ΠΑΟΚ Β’
12η αγωνιστική
- ΠΟΤ Ηρακλής – Καμπανιακός
- Νίκη Βόλου – Αναγ. Καρδίτσας
- ΑΟ Καβάλα – Νέστος Χρυσούπολης
- ΠΑΟΚ Β’ – ΠΑΣ Γιάννινα
- Asteras Aktor Β’ – Μακεδονικός
13η αγωνιστική
- Μακεδονικός – ΑΟ Καβάλα
- ΠΑΣ Γιάννινα – Νίκη Βόλου
- Νέστος Χρυσούπολης – ΠΟΤ Ηρακλής
- Καμπανιακός – Αναγ. Καρδίτσας
- Asteras Aktor Β’ – ΠΑΟΚ Β’
14η αγωνιστική
- Νέστος Χρυσούπολης – Καμπανιακός
- ΠΑΟΚ Β’ – ΑΟ Καβάλα
- Αναγ. Καρδίτσας – ΠΑΣ Γιάννινα
- ΠΟΤ Ηρακλής – Μακεδονικός
- Νίκη Βόλου – Asteras Aktor Β’
15η αγωνιστική
- ΑΟ Καβάλα – Νίκη Βόλου
- ΠΑΟΚ Β’ – ΠΟΤ Ηρακλής
- Asteras Aktor Β’ – Αναγ. Καρδίτσας
- Μακεδονικός – Νέστος Χρυσούπολης
- Καμπανιακός – ΠΑΣ Γιάννινα
16η αγωνιστική
- Αναγ. Καρδίτσας – ΑΟ Καβάλα
- Νίκη Βόλου – ΠΟΤ Ηρακλής
- Καμπανιακός – Μακεδονικός
- ΠΑΣ Γιάννινα – Asteras Aktor Β’
- Νέστος Χρυσούπολης – ΠΑΟΚ Β’
17η αγωνιστική
- Asteras Aktor Β’ – Καμπανιακός
- ΠΟΤ Ηρακλής – Αναγ. Καρδίτσας
- Νίκη Βόλου – Νέστος Χρυσούπολης
- ΑΟ Καβάλα – ΠΑΣ Γιάννινα
- Μακεδονικός – ΠΑΟΚ Β’
18η αγωνιστική
- ΠΑΟΚ Β’ – Καμπανιακός
- Μακεδονικός – Νίκη Βόλου
- ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΟΤ Ηρακλής
- Αναγ. Καρδίτσας – Νέστος Χρυσούπολης
- ΑΟ Καβάλα – Asteras Aktor Β’
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική
- Καλαμάτα – ΓΣ Μαρκό
- Χανιά – Ελλάς Σύρου
- Ηλιούπολη – Παναργειακός
- Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος
- Αιγάλεω – Athens Kallithea
2η αγωνιστική
- ΓΣ Μαρκό – Ηλιούπολη
- Χανιά – Καλαμάτα
- Πανιώνιος – Athens Kallithea
- Παναργειακός – Αιγάλεω
- Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Β’
3η αγωνιστική
- Καλαμάτα – Ηλιούπολη
- Ολυμπιακός Β’ – Χανιά
- Αιγάλεω – ΓΣ Μαρκό
- Athens Kallithea – Ελλάς Σύρου
- Πανιώνιος – Παναργειακός
4η αγωνιστική
- ΓΣ Μαρκό – Πανιώνιος
- Χανιά – Athens Kallithea
- Ηλιούπολη – Αιγάλεω
- Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα
- Ελλάς Σύρου – Παναργειακός
5η αγωνιστική
- Καλαμάτα – Αιγάλεω
- ΓΣ Μαρκό – Ελλάς Σύρου
- Athens Kallithea – Ολυμπιακός Β’
- Πανιώνιος – Ηλιούπολη
- Παναργειακός – Χανιά
6η αγωνιστική
- Χανιά – ΓΣ Μαρκό
- Ηλιούπολη – Ελλάς Σύρου
- Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός
- Αιγάλεω – Πανιώνιος
- Καλαμάτα – Athens Kallithea
7η αγωνιστική
- ΓΣ Μαρκό – Ολυμπιακός Β’
- Ηλιούπολη – Χανιά
- Πανιώνιος – Καλαμάτα
- Παναργειακός – Athens Kallithea
- Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω
8η αγωνιστική
- Καλαμάτα – Παναργειακός
- Ολυμπιακός Β’ – Ηλιούπολη
- Αιγάλεω – Χανιά
- Athens Kallithea – ΓΣ Μαρκό
- Ελλάς Σύρου – Πανιώνιος
9η αγωνιστική
- Καλαμάτα – Ελλάς Σύρου
- Χανιά – Πανιώνιος
- Ηλιούπολη – Athens Kallithea
- Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’
- Παναργειακός – ΓΣ Μαρκό
10η αγωνιστική
- ΓΣ Μαρκό – Καλαμάτα
- Ελλάς Σύρου – Χανιά
- Παναργειακός – Ηλιούπολη
- Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’
- Athens Kallithea – Αιγάλεω
11η αγωνιστική
- Ηλιούπολη – ΓΣ Μαρκό
- Καλαμάτα – Χανιά
- Athens Kallithea – Πανιώνιος
- Αιγάλεω – Παναργειακός
- Ολυμπιακός Β’ – Ελλάς Σύρου
12η αγωνιστική
- Ηλιούπολη – Καλαμάτα
- Χανιά – Ολυμπιακός Β’
- ΓΣ Μαρκό – Αιγάλεω
- Ελλάς Σύρου – Athens Kallithea
- Παναργειακός – Πανιώνιος
13η αγωνιστική
- Πανιώνιος – ΓΣ Μαρκό
- Athens Kallithea – Χανιά
- Αιγάλεω – Ηλιούπολη
- Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β’
- Παναργειακός – Ελλάς Σύρου
14η αγωνιστική
- Αιγάλεω – Καλαμάτα
- Ελλάς Σύρου – ΓΣ Μαρκό
- Ολυμπιακός Β’ – Athens Kallithea
- Ηλιούπολη – Πανιώνιος
- Χανιά – Παναργειακός
15η αγωνιστική
- ΓΣ Μαρκό – Χανιά
- Ελλάς Σύρου – Ηλιούπολη
- Παναργειακός – Ολυμπιακός Β’
- Πανιώνιος – Αιγάλεω
- Καλαμάτα – Athens Kallithea
16η αγωνιστική
- Ολυμπιακός Β’ – ΓΣ Μαρκό
- Χανιά – Ηλιούπολη
- Καλαμάτα – Πανιώνιος
- Athens Kallithea – Παναργειακός
- Αιγάλεω – Ελλάς Σύρου
17η αγωνιστική
- Παναργειακός – Καλαμάτα
- Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’
- Χανιά – Αιγάλεω
- ΓΣ Μαρκό – Athens Kallithea
- Πανιώνιος – Ελλάς Σύρου
18η αγωνιστική
- Ελλάς Σύρου – Καλαμάτα
- Πανιώνιος – Χανιά
- Athens Kallithea – Ηλιούπολη
- Ολυμπιακός Β’ – Αιγάλεω
- ΓΣ Μαρκό – Παναργειακός
Οι βραβεύσεις των κορυφαίων της περσινής σεζόν
«Ώρα»... βραβεύσεων για τη Super League 2 και τους καλύτερους της περσινής σεζόν. Όσον αφορά τον Βόρειο Όμιλο, MVP ανακηρύχτηκε ο Γιάννης Πασάς της ΑΕΛ, ενώ καλύτερος τερματοφύλακας ψηφίστηκε ο Χρήστος Ταλιχμανίδης του Μακεδονικού.
Κορυφαίος προπονητής ο Κώστας Γεωργιάδης του Καμπανιακού, τον οποίο οδήγησε στα πλέι οφ της κατηγορίας. Πηγαίνοντας... νότια, MVP ψηφίστηκε ο Γιώργος Μάναλης της πρωταθλήτριας Κηφισιάς, καλύτερος τερματοφύλακας ο Κωνσταντίνος Κότσαρης της δευτεραθλήτριας Καλαμάτας, ενώ κορυφαίος προπονητής ο Σεμπάστιαν Λέτο που «ανέβασε» την Κηφισιά.
Τέλος, καλύτερη διαιτητής για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν ανακηρύχτηκε γυναίκα, καθώς μετά την Ανδρομάχη Τσιοφλίκη, φέτος ήταν η «σειρά» της Ελένης Αντωνίου.