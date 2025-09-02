Ομάδες

Super League 2: Πρεμιέρα χωρίς ντέρμπι - Το πρόγραμμα της σεζόν 2025/26
Onsports Team 02 Σεπτεμβρίου 2025, 10:05
SUPER LEAGUE 2

Αναλυτικά το πρόγραμμα των δύο ομίλων της Super League 2 για τη σεζόν 2025-26, όπως προέκυψε μετά την κλήρωση του πρωταθλήματος.

Με τη σέντρα να έχει οριστεί για τις 14 Σεπτεμβρίου, διεξήχθη σήμερα (1/9) η κλήρωση του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της Super League 2, για τη σεζόν 2025-2026.

Η κληρωτίδα δεν ανέδειξε κάποιο μεγάλο ντέρμπι στην πρεμιέρα, με τα φαβορί για την άνοδο να έχουν τον πρώτο λόγο.

Ο Ηρακλής υποδέχεται τον Αστέρα Β', η Καλαμάτα τη Μαρκό, ενώ ο Πανιώνιος θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Ολυμπιακό Β'.

Το συνολικό πρόγραμμα της σεζόν:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

1η αγωνιστική

  • Καμπανιακός – ΑΟ Καβάλα
  • Νίκη Βόλου – ΠΑΟΚ Β’
  • ΠΟΤ Ηρακλής – Asteras Aktor Β’
  • Αναγ. Καρδίτσας – Μακεδονικός
  • Νέστος Χρυσούπολης – ΠΑΣ Γιάννινα

2η αγωνιστική

  • ΑΟ Καβάλα – ΠΟΤ Ηρακλής
  • Νίκη Βόλου – Καμπανιακός
  • Μακεδονικός – ΠΑΣ Γιάννινα
  • Asteras Aktor Β’ – Νέστος Χρυσούπολης
  • ΠΑΟΚ Β’ – Αναγ. Καρδίτσας

3η αγωνιστική

  • Καμπανιακός – ΠΟΤ Ηρακλής
  • Αναγ. Καρδίτσας – Νίκη Βόλου
  • Νέστος Χρυσούπολης – ΑΟ Καβάλα
  • ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΑΟΚ Β’
  • Μακεδονικός – Asteras Aktor Β’

4η αγωνιστική

  • ΑΟ Καβάλα – Μακεδονικός
  • Νίκη Βόλου – ΠΑΣ Γιάννινα
  • ΠΟΤ Ηρακλής – Νέστος Χρυσούπολης
  • Αναγ. Καρδίτσας – Καμπανιακός
  • ΠΑΟΚ Β’ – Asteras Aktor Β’

5η αγωνιστική

  • Καμπανιακός – Νέστος Χρυσούπολης
  • ΑΟ Καβάλα – ΠΑΟΚ Β’
  • ΠΑΣ Γιάννινα – Αναγ. Καρδίτσας
  • Μακεδονικός – ΠΟΤ Ηρακλής
  • Asteras Aktor Β’ – Νίκη Βόλου

6η αγωνιστική

  • Νίκη Βόλου – ΑΟ Καβάλα
  • ΠΟΤ Ηρακλής – ΠΑΟΚ Β’
  • Αναγ. Καρδίτσας – Asteras Aktor Β’
  • Νέστος Χρυσούπολης – Μακεδονικός
  • ΠΑΣ Γιάννινα – Καμπανιακός

7η αγωνιστική

  • ΑΟ Καβάλα – Αναγ. Καρδίτσας
  • ΠΟΤ Ηρακλής – Νίκη Βόλου
  • Μακεδονικός – Καμπανιακός
  • Asteras Aktor Β’ – ΠΑΣ Γιάννινα
  • ΠΑΟΚ Β’ – Νέστος Χρυσούπολης

8η αγωνιστική

  • Καμπανιακός – Asteras Aktor Β’
  • Αναγ. Καρδίτσας – ΠΟΤ Ηρακλής
  • Νέστος Χρυσούπολης – Νίκη Βόλου
  • ΠΑΣ Γιάννινα – ΑΟ Καβάλα
  • ΠΑΟΚ Β’ – Μακεδονικός

9η αγωνιστική

  • Καμπανιακός – ΠΑΟΚ Β’
  • Νίκη Βόλου – Μακεδονικός
  • ΠΟΤ Ηρακλής – ΠΑΣ Γιάννινα
  • Νέστος Χρυσούπολης – Αναγ. Καρδίτσας
  • Asteras Aktor Β’ – ΑΟ Καβάλα

10η αγωνιστική

  • ΑΟ Καβάλα – Καμπανιακός
  • ΠΑΟΚ Β’ – Νίκη Βόλου
  • Asteras Aktor Β’ – ΠΟΤ Ηρακλής
  • Μακεδονικός – Αναγ. Καρδίτσας
  • ΠΑΣ Γιάννινα – Νέστος Χρυσούπολης

11η αγωνιστική

  • ΠΟΤ Ηρακλής – ΑΟ Καβάλα
  • Καμπανιακός – Νίκη Βόλου
  • ΠΑΣ Γιάννινα – Μακεδονικός
  • Νέστος Χρυσούπολης – Asteras Aktor Β’
  • Αναγ. Καρδίτσας – ΠΑΟΚ Β’

12η αγωνιστική

  • ΠΟΤ Ηρακλής – Καμπανιακός
  • Νίκη Βόλου – Αναγ. Καρδίτσας
  • ΑΟ Καβάλα – Νέστος Χρυσούπολης
  • ΠΑΟΚ Β’ – ΠΑΣ Γιάννινα
  • Asteras Aktor Β’ – Μακεδονικός

13η αγωνιστική

  • Μακεδονικός – ΑΟ Καβάλα
  • ΠΑΣ Γιάννινα – Νίκη Βόλου
  • Νέστος Χρυσούπολης – ΠΟΤ Ηρακλής
  • Καμπανιακός – Αναγ. Καρδίτσας
  • Asteras Aktor Β’ – ΠΑΟΚ Β’

14η αγωνιστική

  • Νέστος Χρυσούπολης – Καμπανιακός
  • ΠΑΟΚ Β’ – ΑΟ Καβάλα
  • Αναγ. Καρδίτσας – ΠΑΣ Γιάννινα
  • ΠΟΤ Ηρακλής – Μακεδονικός
  • Νίκη Βόλου – Asteras Aktor Β’

15η αγωνιστική

  • ΑΟ Καβάλα – Νίκη Βόλου
  • ΠΑΟΚ Β’ – ΠΟΤ Ηρακλής
  • Asteras Aktor Β’ – Αναγ. Καρδίτσας
  • Μακεδονικός – Νέστος Χρυσούπολης
  • Καμπανιακός – ΠΑΣ Γιάννινα

16η αγωνιστική

  • Αναγ. Καρδίτσας – ΑΟ Καβάλα
  • Νίκη Βόλου – ΠΟΤ Ηρακλής
  • Καμπανιακός – Μακεδονικός
  • ΠΑΣ Γιάννινα – Asteras Aktor Β’
  • Νέστος Χρυσούπολης – ΠΑΟΚ Β’

17η αγωνιστική

  • Asteras Aktor Β’ – Καμπανιακός
  • ΠΟΤ Ηρακλής – Αναγ. Καρδίτσας
  • Νίκη Βόλου – Νέστος Χρυσούπολης
  • ΑΟ Καβάλα – ΠΑΣ Γιάννινα
  • Μακεδονικός – ΠΑΟΚ Β’

18η αγωνιστική

  • ΠΑΟΚ Β’ – Καμπανιακός
  • Μακεδονικός – Νίκη Βόλου
  • ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΟΤ Ηρακλής
  • Αναγ. Καρδίτσας – Νέστος Χρυσούπολης
  • ΑΟ Καβάλα – Asteras Aktor Β’

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

1η αγωνιστική

  • Καλαμάτα – ΓΣ Μαρκό
  • Χανιά – Ελλάς Σύρου
  • Ηλιούπολη – Παναργειακός
  • Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος
  • Αιγάλεω – Athens Kallithea

2η αγωνιστική

  • ΓΣ Μαρκό – Ηλιούπολη
  • Χανιά – Καλαμάτα
  • Πανιώνιος – Athens Kallithea
  • Παναργειακός – Αιγάλεω
  • Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Β’

3η αγωνιστική

  • Καλαμάτα – Ηλιούπολη
  • Ολυμπιακός Β’ – Χανιά
  • Αιγάλεω – ΓΣ Μαρκό
  • Athens Kallithea – Ελλάς Σύρου
  • Πανιώνιος – Παναργειακός

4η αγωνιστική

  • ΓΣ Μαρκό – Πανιώνιος
  • Χανιά – Athens Kallithea
  • Ηλιούπολη – Αιγάλεω
  • Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα
  • Ελλάς Σύρου – Παναργειακός

5η αγωνιστική

  • Καλαμάτα – Αιγάλεω
  • ΓΣ Μαρκό – Ελλάς Σύρου
  • Athens Kallithea – Ολυμπιακός Β’
  • Πανιώνιος – Ηλιούπολη
  • Παναργειακός – Χανιά

6η αγωνιστική

  • Χανιά – ΓΣ Μαρκό
  • Ηλιούπολη – Ελλάς Σύρου
  • Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός
  • Αιγάλεω – Πανιώνιος
  • Καλαμάτα – Athens Kallithea

7η αγωνιστική

  • ΓΣ Μαρκό – Ολυμπιακός Β’
  • Ηλιούπολη – Χανιά
  • Πανιώνιος – Καλαμάτα
  • Παναργειακός – Athens Kallithea
  • Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω

8η αγωνιστική

  • Καλαμάτα – Παναργειακός
  • Ολυμπιακός Β’ – Ηλιούπολη
  • Αιγάλεω – Χανιά
  • Athens Kallithea – ΓΣ Μαρκό
  • Ελλάς Σύρου – Πανιώνιος

9η αγωνιστική

  • Καλαμάτα – Ελλάς Σύρου
  • Χανιά – Πανιώνιος
  • Ηλιούπολη – Athens Kallithea
  • Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’
  • Παναργειακός – ΓΣ Μαρκό

10η αγωνιστική

  • ΓΣ Μαρκό – Καλαμάτα
  • Ελλάς Σύρου – Χανιά
  • Παναργειακός – Ηλιούπολη
  • Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’
  • Athens Kallithea – Αιγάλεω

11η αγωνιστική

  • Ηλιούπολη – ΓΣ Μαρκό
  • Καλαμάτα – Χανιά
  • Athens Kallithea – Πανιώνιος
  • Αιγάλεω – Παναργειακός
  • Ολυμπιακός Β’ – Ελλάς Σύρου

12η αγωνιστική

  • Ηλιούπολη – Καλαμάτα
  • Χανιά – Ολυμπιακός Β’
  • ΓΣ Μαρκό – Αιγάλεω
  • Ελλάς Σύρου – Athens Kallithea
  • Παναργειακός – Πανιώνιος

13η αγωνιστική

  • Πανιώνιος – ΓΣ Μαρκό
  • Athens Kallithea – Χανιά
  • Αιγάλεω – Ηλιούπολη
  • Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β’
  • Παναργειακός – Ελλάς Σύρου

14η αγωνιστική

  • Αιγάλεω – Καλαμάτα
  • Ελλάς Σύρου – ΓΣ Μαρκό
  • Ολυμπιακός Β’ – Athens Kallithea
  • Ηλιούπολη – Πανιώνιος
  • Χανιά – Παναργειακός

15η αγωνιστική

  • ΓΣ Μαρκό – Χανιά
  • Ελλάς Σύρου – Ηλιούπολη
  • Παναργειακός – Ολυμπιακός Β’
  • Πανιώνιος – Αιγάλεω
  • Καλαμάτα – Athens Kallithea

16η αγωνιστική

  • Ολυμπιακός Β’ – ΓΣ Μαρκό
  • Χανιά – Ηλιούπολη
  • Καλαμάτα – Πανιώνιος
  • Athens Kallithea – Παναργειακός
  • Αιγάλεω – Ελλάς Σύρου

17η αγωνιστική

  • Παναργειακός – Καλαμάτα
  • Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’
  • Χανιά – Αιγάλεω
  • ΓΣ Μαρκό – Athens Kallithea
  • Πανιώνιος – Ελλάς Σύρου

18η αγωνιστική

  • Ελλάς Σύρου – Καλαμάτα
  • Πανιώνιος – Χανιά
  • Athens Kallithea – Ηλιούπολη
  • Ολυμπιακός Β’ – Αιγάλεω
  • ΓΣ Μαρκό – Παναργειακός

Οι βραβεύσεις των κορυφαίων της περσινής σεζόν

«Ώρα»... βραβεύσεων για τη Super League 2 και τους καλύτερους της περσινής σεζόν. Όσον αφορά τον Βόρειο Όμιλο, MVP ανακηρύχτηκε ο Γιάννης Πασάς της ΑΕΛ, ενώ καλύτερος τερματοφύλακας ψηφίστηκε ο Χρήστος Ταλιχμανίδης του Μακεδονικού.

Κορυφαίος προπονητής ο Κώστας Γεωργιάδης του Καμπανιακού, τον οποίο οδήγησε στα πλέι οφ της κατηγορίας. Πηγαίνοντας... νότια, MVP ψηφίστηκε ο Γιώργος Μάναλης της πρωταθλήτριας Κηφισιάς, καλύτερος τερματοφύλακας ο Κωνσταντίνος Κότσαρης της δευτεραθλήτριας Καλαμάτας, ενώ κορυφαίος προπονητής ο Σεμπάστιαν Λέτο που «ανέβασε» την Κηφισιά.

Τέλος, καλύτερη διαιτητής για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν ανακηρύχτηκε γυναίκα, καθώς μετά την Ανδρομάχη Τσιοφλίκη, φέτος ήταν η «σειρά» της Ελένης Αντωνίου.



