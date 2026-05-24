Premier League: Καλύτερος νέος παίκτης της σεζόν ο Οράιλι της Σίτι

Στον Νίκο Οράιλι της Μάντσεστερ Σίτι πήγε για φέτος το βραβείο του καλύτερου νέου παίκτη της σεζόν στην Premier League.

Ο φουλ-μπακ των «πολιτών» αποτέλεσε το απόλυτο «πολυεργαλείο» στα χέρια του Πεπ Γκουαρδιόλα, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις σε διαφορετικές θέσεις κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς.

Ο νεαρός δήλωσε στην ιστοσελίδα της ομάδας του Μάντσεστερ: «Μετά την πρώτη μου εμφάνιση στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο την προηγούμενη σεζόν, ήξερα πως αυτή τη χρονιά θα είχα την ευκαιρία να παίζω περισσότερο και να βοηθήσω την ομάδα όσο πιο πολύ μπορώ, αν δούλευα σκληρά».

Οι τελευταίοι πέντε κάτοχοι του βραβείου: