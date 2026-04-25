ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Άμεση Κρητική… αντίδραση με Φούντα - Το δοκάρι του στέρησε την ανατροπή
OnSports Team 25 Απριλίου 2026, 21:19
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΟΦΗ / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Άμεση Κρητική… αντίδραση με Φούντα - Το δοκάρι του στέρησε την ανατροπή

Με τον καλύτερο τρόπο… επέστρεψε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας ο ΟΦΗ, μετά το προβάδισμα του ΠΑΟΚ.

Οι «ασπρόμαυροι» της Θεσσαλονίκης ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και μετουσίωσαν την κυριαρχία τους με γκολ, στο 15ο λεπτό με… δράστη τον Γιάννη Μιχαηλίδη, έπειτα από στημένη φάση.

Ωστόσο, οι «ασπρόμαυροι» του Ηρακλείου αντέδρασαν άμεσα. Αφού πρώτα άλλαξαν την τακτική τους στο χορτάρι του Πανθεσσαλικού Σταδίου, πήραν… μέτρα και «πάτησαν» περιοχή, προκαλώντας τα πρώτα ρήγματα.

Μάλιστα, λίγο πριν το μισάωρο, ο Ταξιάρχης Φούντας έφερε τον τελικό στα… ίσια. Ήταν το 28ο λεπτό, όταν ο Φούντας έκανε την κάθετη προς τον Σενγκέλια, αυτός μπήκε στην περιοχή του ΟΦΗ από τα δεξιά, έκανε το γύρισμα στον Έλληνα επιθετικό, ο οποίος σούταρε, αλλά η μπάλα κόντραρε στον Κετζιόρα, αλλά το δεύτερο σουτ που έκανε, κατέληξε στην εστία του Τσιφτσή για το 1-1.

Δώδεκα λεπτά αργότερα, ο ΟΦΗ έφτασε μία… ανάσα από την ανατροπή στο πρώτο ημίχρονο. Ο Σενγκέλια έκανε την πάσα στον Φούντα, αυτός μέσα από την περιοχή έπιασε το σουτ με τη μία, αλλά η μπάλα χτύπησε στο δεξί δοκάρι του Τσιφτσή και έφυγε άουτ.

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ | Το 1-1 με τον Φούντα!

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ | Το δοκάρι του Φούντα!



