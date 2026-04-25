ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: «Χτύπησε» με κεφαλιά ο Μιχαηλίδης - Το γκολ και οι πρώτες χαμένες ευκαιρίες
Eurokinissi Sports
OnSports Team 25 Απριλίου 2026, 21:06
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΟΦΗ / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: «Χτύπησε» με κεφαλιά ο Μιχαηλίδης - Το γκολ και οι πρώτες χαμένες ευκαιρίες

Νωρίς άνοιξε το σκορ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, μεταξύ του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν αυτή που είχε μπει με μεγαλύτερη διάθεση στον αγωνιστικό χώρο και προσπάθησε να βρει τους διαδρόμους προς την αντίπαλη εστία, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που είχε με Κωνσταντέλια και Ζίβκοβιτς.

Όμως, η υπεροχή του ΠΑΟΚ στον τελικό του Πανθεσσαλικού Σταδίου καρποφόρησε πριν την συμπλήρωση του πρώτου 20λεπτου στην αναμέτρηση και μάλιστα έπειτα από μία στημένη φάση.

Συγκεκριμένα, το ρολόι του γηπέδου έδειχνε το 15ο λεπτό, όταν ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε το κόρνερ από τα δεξιά, στο πρώτο δοκάρι ο Κετζιόρα πήρε την πρώτη κεφαλιά και στο δεύτερο, ο Μιχαηλίδης με δεύτερη κεφαλιά, νίκησε τον Χριστογεώργο για το 1-0 του ΠΑΟΚ.

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ | Η κεφαλιά του Κετζιόρα, μόλις άουτ!

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ | Η ευκαιρία του Ζίβκοβιτς!

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ | Το σουτ του Κωνσταντέλια, άουτ

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ | Το 1-0 με τον Μιχαηλίδη!



BASKET LEAGUE
Ξέσπασμα Παπαθεοδώρου: «Πείραξαν το παιδί μου, δεν υπάρχει αύριο – Να ενωθούν οι υγιείς δυνάμεις»
13 λεπτά πριν Ξέσπασμα Παπαθεοδώρου: «Πείραξαν το παιδί μου, δεν υπάρχει αύριο – Να ενωθούν οι υγιείς δυνάμεις»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: Το γκολ του Νους για την ανατροπή του ΟΦΗ - Η αγκαλιά στη μητέρα του
15 λεπτά πριν Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: Το γκολ του Νους για την ανατροπή του ΟΦΗ - Η αγκαλιά στη μητέρα του
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE CHAT ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 1-2: Ανατροπή στον τελικό με Νους! (β' ημίχρονο)
46 λεπτά πριν LIVE CHAT ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 1-2: Ανατροπή στον τελικό με Νους! (β' ημίχρονο)
ΣΠΟΡ
Cheerleading: Δύο ασημένια μετάλλια από τις ελληνικές ομάδες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
49 λεπτά πριν Cheerleading: Δύο ασημένια μετάλλια από τις ελληνικές ομάδες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Όλες οι ειδήσεις
