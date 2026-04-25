ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: «Χτύπησε» με κεφαλιά ο Μιχαηλίδης - Το γκολ και οι πρώτες χαμένες ευκαιρίες

Νωρίς άνοιξε το σκορ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, μεταξύ του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν αυτή που είχε μπει με μεγαλύτερη διάθεση στον αγωνιστικό χώρο και προσπάθησε να βρει τους διαδρόμους προς την αντίπαλη εστία, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που είχε με Κωνσταντέλια και Ζίβκοβιτς.

Όμως, η υπεροχή του ΠΑΟΚ στον τελικό του Πανθεσσαλικού Σταδίου καρποφόρησε πριν την συμπλήρωση του πρώτου 20λεπτου στην αναμέτρηση και μάλιστα έπειτα από μία στημένη φάση.

Συγκεκριμένα, το ρολόι του γηπέδου έδειχνε το 15ο λεπτό, όταν ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε το κόρνερ από τα δεξιά, στο πρώτο δοκάρι ο Κετζιόρα πήρε την πρώτη κεφαλιά και στο δεύτερο, ο Μιχαηλίδης με δεύτερη κεφαλιά, νίκησε τον Χριστογεώργο για το 1-0 του ΠΑΟΚ.