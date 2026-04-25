Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: Συγκίνηση στο Βόλο - Οπαδοί του ΟΦΗ τιμούν τη μνήμη των 7 φίλων του ΠΑΟΚ

Μοναδικές στιγμές πριν τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τους οπαδούς του ΟΦΗ να εισέρχονται στο γήπεδο με στεφάνια για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν μπροστά από την εξέδρα των οπαδών του «Δικέφαλου του Βορρά» στο Πανθεσσαλικό Στάδιο πριν από την έναρξη του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Οι οπαδοί του ΟΦΗ εισήλθαν στο γήπεδο κρατώντας στεφάνια, σε μια κίνηση σεβασμού και τιμής προς τη μνήμη των 7 φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν ξαφνικά και άδικα τη ζωή τους στη Ρουμανία, ενώ ταξίδευαν για να παρακολουθήσουν από κοντά τον αγώνα της ομάδας τους με τη Λιόν.

Η στιγμή απέδειξε για άλλη μια φορά τη δύναμη του αθλητικού πνεύματος και τη συγκινητική αλληλεγγύη μεταξύ των φιλάθλων, παρά τις ποδοσφαιρικές αντιπαλότητες.