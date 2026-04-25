Ισπανία: Δεν προκύπτει ποινική ευθύνη για το δυστύχημα του Ζότα

Το ισπανικό δικαστήριο στην Καστίγια ι Λεόν αποφάσισε ότι δεν θα υπάρξει ποινική ευθύνη για το τροχαίο που προκάλεσε τον θάνατο του Πορτογάλου και του αδελφού του, Αντρέ Σίλβα, τον περασμένο Ιούλιο.

Όπως ανέφερε το «The Athletic», οι ερευνητές δήλωσαν ότι το δυστήχημα συνέβη όταν η Λαμποργκίνι των εκλιπόντων προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα ενώ προσπερνούσε ένα άλλο όχημα, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες. Αφού εξέτασε ολόκληρη την υπόθεση, το Ανώτατο Δικαστήριο της περιοχής έκρινε ότι δεν μπορεί να κινηθεί ποινική διαδικασία.

«Το Πρωτοδικείο στην Πουέμπλα ντε Σανάμπρια απέρριψε την υπόθεση τον περασμένο Νοέμβριο, αφού αξιολόγησε τα τεκμηριωμένα στοιχεία του φακέλου και, ιδίως, τις εκθέσεις εμπειρογνωμόνων που δημοσίευσε η μονάδα τροχαίας της Πολιτοφυλακής. Η απόρριψη της ποινικής διαδικασίας δεν αποκλείει τη δυνατότητα των εμπλεκομένων μερών να υποβάλουν αστική αγωγή για να διεκδικήσουν οποιαδήποτε αποζημίωση κρίνουν κατάλληλη», αναφέρεται στην σχετική ετυμηγορία.