Γερμανία: Η Μπάγερν στον τελικό του Κυπέλλου με ασταμάτητο Χάρι Κέιν

Με ηγέτη τον ασταμάτητο Χάρι Κέιν, η Μπάγερν επικράτησε 2-0 της Λεβερκούζεν στο «Μπάι Αρίνα» και προκρίθηκε στον τελικό του κυπέλλου Γερμανίας, όπου περιμένει μία εκ των Στουτγκάρδη ή Φράιμπουργκ.

Πραγματικά εκπληκτικός ο Άγγλος στην εφετινή σεζόν, άνοιξε το σκορ στο 22΄ ενώ το «κερασάκι στην τούρτα» έβαλε ο Λουϊς Ντίας στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Στην πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας του, ο 32χρονος Κέιν έχει σκοράρει 52 φορές σε μόλις 44 αγώνες όλων των διοργανώσεων και θα διεκδικήσει με τη Μπάγερν το 21ο DFB-Pokal της ιστορίας της.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της ημιτελικής φάσης:

Λεβερκούζεν-Μπάγερν Μονάχου 0-2

Στουτγκάρδη-Φράιμπουργκ 23/4