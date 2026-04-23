Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Γερμανία: Η Μπάγερν στον τελικό του Κυπέλλου με ασταμάτητο Χάρι Κέιν
Οnsports Τeam 23 Απριλίου 2026, 02:27
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Με ηγέτη τον ασταμάτητο Χάρι Κέιν, η Μπάγερν επικράτησε 2-0 της Λεβερκούζεν στο «Μπάι Αρίνα» και προκρίθηκε στον τελικό του κυπέλλου Γερμανίας, όπου περιμένει μία εκ των Στουτγκάρδη ή Φράιμπουργκ.

Πραγματικά εκπληκτικός ο Άγγλος στην εφετινή σεζόν, άνοιξε το σκορ στο 22΄ ενώ το «κερασάκι στην τούρτα» έβαλε ο Λουϊς Ντίας στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Στην πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας του, ο 32χρονος Κέιν έχει σκοράρει 52 φορές σε μόλις 44 αγώνες όλων των διοργανώσεων και θα διεκδικήσει με τη Μπάγερν το 21ο DFB-Pokal της ιστορίας της.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της ημιτελικής φάσης:

Λεβερκούζεν-Μπάγερν Μονάχου 0-2

Στουτγκάρδη-Φράιμπουργκ 23/4



Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved