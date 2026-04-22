Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ επενδύει στο κρίκετ

Το "Hey Jude" θα αντηχήσει ξανά στο Μπέρμιγχαμ. Όπως ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Τιμπό Κουρτουά, ο Τζουντ Μπέλινγχαμ επενδύει επίσης σε έναν αθλητικό σύλλογο.

Αλλά ο μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης επενδύει τα χρήματά του στο κρίκετ, ένα άθλημα που έπαιζε ως παιδί. Ο γεννημένος στο Μπέρμιγχαμ έγινε μέτοχος του Φοίνιξ, ενός συλλόγου στην πόλη. Θα κατέχει το 1,2% των μετοχών και οι δεσμεύσεις του θα επικεντρωθούν κυρίως σε κοινοτικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες.

«Αγαπώ το Μπέρμιγχαμ. Είμαι πολύ ευγνώμων σε ολόκληρη την πόλη του Μπέρμιγχαμ για όσα έχει κάνει για μένα. Αγαπώ επίσης το κρίκετ, οπότε όταν είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω δεν δίστασα ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Είμαι, λοιπόν, πολύ χαρούμενος που συμμετέχω σε αυτή την περιπέτεια», εξήγησε σε δήλωσή του ο παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης.

«Νιώθω ότι χρωστάω σε αυτή την πόλη ένα χρέος. Προς το παρόν, είναι δύσκολο δεδομένου του φορτωμένου προγράμματός μου με το ποδόσφαιρο, αλλά αν υπάρχει τρόπος να βοηθήσω θέλω να το κάνω και αυτός μου φαίνεται ένας καλός τρόπος για να το κάνω. Τώρα το μόνο που μένει είναι να κατανοήσω τους κανόνες του αθλήματος».