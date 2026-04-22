Ιταλία: Νέα εποχή με Μπαλντίνι - Ριζική ανανέωση στο φιλικό με Ελλάδα

EPA/GEORGI LICOVSKI, ΑΜΠΕ

Onsports Team

Πάνω από 20 νέα πρόσωπα αναμένεται να έχει στην αποστολή της η Εθνική Ιταλίας, στο φιλικό με την Ελλάδα, μετά το νέο αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σε φάση πλήρους ανανέωσης περνά η εθνική ομάδα της Ιταλία, η οποία ετοιμάζεται να ανοίξει νέο κύκλο τον προσεχή Ιούνιο, υπό την καθοδήγηση του Σίλβιο Μπαλντίνι, που εκτελεί χρέη υπηρεσιακού ομοσπονδιακού τεχνικού.

Στα φιλικά παιχνίδια με το Λουξεμβούργο (03/06) και την Ελλάδα (07/06), το τεχνικό επιτελείο αναμένεται να δώσει έμφαση σε νέα πρόσωπα, προχωρώντας σε σαρωτικές αλλαγές στο ρόστερ σε σχέση με την ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο, η οποία αποκλείστηκε από τη Βοσνία στα πλέι οφ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η νέα, σε μεγάλο βαθμό πειραματική, σύνθεση της «σκουάντρα ατζούρα» αναμένεται να περιλαμβάνει περισσότερους από 20 νέους ποδοσφαιριστές, με μοναδικό «σταθερό» τον Τζανλουίτζι Ντοναρούμα κάτω από τα δοκάρια. Παράλληλα, αρκετοί παίκτες από την ομάδα Under-21 θα πάρουν την ευκαιρία να κάνουν το ντεμπούτο τους ή να καθιερωθούν σε επίπεδο ανδρών.

Ο σχηματισμός 4-3-3, που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στις μικρές εθνικές ομάδες, αναμένεται να διατηρηθεί, με ποδοσφαιριστές όπως οι Νικολό Πισίλι, Μάρκο Παλέστρα και Φραντσέσκο Πίο Εσπόζιτο να διεκδικούν θέση στο αρχικό σχήμα.

Αντίθετα, εκτός πλάνων για τα συγκεκριμένα παιχνίδια φαίνεται πως βρίσκονται βασικά στελέχη των προηγούμενων ετών, όπως οι Αλεσάντρο Μπαστόνι, Σάντρο Τονάλι, Μανουέλ Λοκατέλι, Νικολό Μπαρέλα, Τζιανλούκα Μαντσίνι και Μόιζε Κεν.

Ο νέος κορμός της Ιταλίας αναμένεται να στηριχθεί σε νεαρούς ποδοσφαιριστές, μεταξύ των οποίων οι Φάμπιο Κιαρόντια, Ονεστ Αναχόρ, Τομάσο Μπέρτι, Γκαμπριέλε Γκουαρίνο, Ματέο Νταγκάσο, Πιέτρο Κομούτσο, Νταβίντε Μπαρτεσάγκι, Λούκα Λιπάνι, Λούκα Κολεόσο, Σεϊντού Φίνι, Τζεφ Εκατόρ, Μάικλ Καγιόντε, Λουϊτζι Τσερουμπίνι και Φραντσέσκο Πίο Εσπόζιτο, οι οποίοι αναμένεται να πάρουν σημαντικό χρόνο συμμετοχής στο νέο ξεκίνημα της ομάδας.