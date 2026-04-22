Η… παρωδία ολοκληρώθηκε με την απονομή στον Αθηναϊκό

Σε μία… φιέστα μεταξύ συγγενών και φίλων η ΕΟΚ αφού… παρέδωσε το πρωτάθλημα στην ομάδα του Βύρωνα, της πήγε και την κούπα.

Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο που δεν τιμά σε καμία περίπτωση των ιδρώτα των παικτριών του Αθηναϊκού και του Παναθηναϊκού ολοκληρώθηκε το φετινό πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών.

Μετά τα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια του πρώτου τελικού, όπου οδήγησαν την ομάδα του Παναθηναϊκού να αποχωρήσει από το γήπεδο, ακολούθησε η ανακοίνωση της ΕΟΚ σύμφωνα με την οποία η ομάδα του «τριφυλλιού» αποκλείστηκε από τη συνέχεια του πρωταθλήματος και αποφασίστηκε να δοθεί το πρωτάθλημα στην ομάδα του Βύρωνα.

Η φετινή… παρωδία της ΕΟΚ ολοκληρώθηκε με την απονομή που έγινε σήμερα το απόγευμα στο κλειστό του Βύρωνα.