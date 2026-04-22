Η… παρωδία ολοκληρώθηκε με την απονομή στον Αθηναϊκό
Οnsports Τeam 22 Απριλίου 2026, 18:48
ΜΠΑΣΚΕΤ

Η… παρωδία ολοκληρώθηκε με την απονομή στον Αθηναϊκό

Σε μία… φιέστα μεταξύ συγγενών και φίλων η ΕΟΚ αφού… παρέδωσε το πρωτάθλημα στην ομάδα του Βύρωνα, της πήγε και την κούπα.

Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο που δεν τιμά σε καμία περίπτωση των ιδρώτα των παικτριών του Αθηναϊκού και του Παναθηναϊκού ολοκληρώθηκε το φετινό πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών.

Μετά τα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια του πρώτου τελικού, όπου οδήγησαν την ομάδα του Παναθηναϊκού να αποχωρήσει από το γήπεδο, ακολούθησε η ανακοίνωση της ΕΟΚ σύμφωνα με την οποία η ομάδα του «τριφυλλιού» αποκλείστηκε από τη συνέχεια του πρωταθλήματος και αποφασίστηκε να δοθεί το πρωτάθλημα στην ομάδα του Βύρωνα.

Η φετινή… παρωδία της ΕΟΚ ολοκληρώθηκε με την απονομή που έγινε σήμερα το απόγευμα στο κλειστό του Βύρωνα.  



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Λέτο: «Καλή η ισοπαλία, αλλά μπορούσαμε και τη νίκη»
4 λεπτά πριν Λέτο: «Καλή η ισοπαλία, αλλά μπορούσαμε και τη νίκη»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μάντσεστερ Σίτι: Αποχωρεί στο τέλος της σεζόν ο Τζον Στόουνς
31 λεπτά πριν Μάντσεστερ Σίτι: Αποχωρεί στο τέλος της σεζόν ο Τζον Στόουνς
EUROLEAGUE
EuroLeague Playoffs: Αυτές είναι οι ημερομηνίες των Game 3 και 4 για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό
1 ώρα πριν EuroLeague Playoffs: Αυτές είναι οι ημερομηνίες των Game 3 και 4 για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό
SUPER LEAGUE
ΑΕΛ - Κηφισιά 1-1: Βόλεψε και τους δύο η ισοπαλία - Τα highlights
1 ώρα πριν ΑΕΛ - Κηφισιά 1-1: Βόλεψε και τους δύο η ισοπαλία - Τα highlights
Όλες οι ειδήσεις
