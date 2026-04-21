Νότιγχαμ Φόρεστ: Εκτός μέχρι το τέλος της σεζόν ο Χάντσον-Οντόι

Σοβαρό πλήγμα για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς ο Κάλουμ Χάντσον – Οντόι θα απουσιάσει από το υπόλοιπο της φετινής σεζόν.

Ο 25χρονος μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με την Πόρτο για τα προημιτελικά του Europa League.

Ο Χάντσον – Οντόι υποβλήθηκε σε επέμβαση, με την αγγλική ομάδα να γνωστοποιεί πως ξεκινά άμεσα η διαδικασία αποκατάστασής του. Στόχος είναι να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς στην προετοιμασία της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ συνεχίζει τη μάχη για την παραμονή στην Premier League, διατηρώντας απόσταση πέντε βαθμών από τη ζώνη του υποβιβασμού και την Τότεναμ. Ο Χάντσον – Οντόι αποτελούσε βασικό στέλεχος της ομάδας, έχοντας καταγράψει 6 γκολ και 4 ασίστ σε 44 συμμετοχές τη φετινή σεζόν.