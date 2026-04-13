«Φεύγει ο Τσιμίκας από την Ρόμα»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα η ιταλική ομάδα δε θέλει να συνεχίσει να έχει στο δυναμικό της τον Έλληνα παίκτη, με τη Λίβερπουλ να καλείται να πάρει την οριστική της απόφαση.

Δεν έχει πρόθεση να κρατήσει τον Κωνσταντίνο Τσιμίκα η Ρόμα, μετά το πέρας του δανεισμού του από τη Λίβερπουλ που λήγει το καλοκαίρι. Ο Έλληνας μπακ δεν έχει ικανοποιήσει τους «τζιαλορόσι» με τις εμφανίσεις του και η απόφαση έχει ληφθεί, όπως αναφέρει ο Νικολό Σκίρα.

Ο Τσιμίκας θα επιστρέψει το καλοκαίρι στη Λίβερπουλ, με τους «κόκκινους» να αποφασίζουν για το μέλλον του.