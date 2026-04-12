Premier League: Θρίαμβος της Μάντσεστερ Σίτι και πλησιάζει την κορυφή
Onsports Team 12 Απριλίου 2026, 20:45
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Μάντσεστερ Σίτι / Τσέλσι

Οι «πολίτες» εκμεταλλεύτηκαν το «στραβοπάτημα» της Άρσεναλ, νίκησαν 3-0 την Τσέλσι στην έδρα της και δείχνουν ικανοί για τη μεγάλη ανατροπή.

Αυτό που έμοιαζε αδύνατο, γίνεται πιθανό μετά την 32η αγωνιστική. Η Μάντσεστερ Σίτι είπε… ευχαριστώ για το «δώρο» της Άρσεναλ και πέρασε σα «σίφουνας» από την έδρα της Τσέλσι. Επικρατώντας 3-0 και μαζεύοντας κι άλλο τη διαφορά από την κορυφή.

Η απόσταση πλέον από τους «κανονιέρηδες» είναι 6 βαθμοί με αγώνα λιγότερο για τη Σίτι. Ο
Νίκο Ο’Ράιλι στο 51’ μετά τη σέντρα του Ράιαν Τσερκί άνοιξε το σκορ. Ο Τσερκί ήταν δημιουργός και του 0-2 έξι λεπτά μετά, με κοντινή εκτέλεση κόρνερ που είχε ως τελικό αποδέκτη τον Μαρκ Γκουεχί που από κοντά δεν αστόχησε. Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στο 68’, με τον Ζερεμί Ντοκού.

PREMIER LEAGUE 32η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Γουέστ Χαμ-Γουλβς 4-0

(42΄,83΄ Μαυροπάνος, 66΄,68΄ Καστεγιάνος)

Άρσεναλ-Μπόρνμουθ 1-2

(35' πέν. Γιόκερες - 17' Κρουπί, 74' Σκοτ)

Μπρέντφορντ-Έβερτον 2-2

(3' πέν, 76' Τιάγκο - 26' Μπέτο, 90'+1 Ντιούσμπερι-Χολ)

Μπέρνλι-Μπράιτον 0-2

(43',89' Βίφερ)

Λίβερπουλ-Φούλαμ 2-0

(36' Νγκουμοχα, 40' Σαλάχ)

Κρίσταλ Πάλας-Νιούκαστλ 2-1

(80’, 90’+4’πέν. Ματετά – 43’ Οσουλά)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Άστον Βίλα 1-1

(38’ Γουίλιαμς – 23’αυτ. Μουρίγιο)

Σάντερλαντ-Τότεναμ 1-0

(61’ Μουκιέλε)

Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι 0-3

(51’ Ο’ Ράιλι, 57’ Γκουεχί, 68’ Ντοκού)

Μάντσεστερ Γ.-Λιντς 13/4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Άρσεναλ 70

Μάντσεστερ Σίτι 64 -31αγ.

Μάντσεστερ Γ. 55 -31αγ.

Άστον Βίλα 55

Λίβερπουλ 52

Τσέλσι 48

Μπρέντφορντ 47

Έβερτον 47

Μπράιτον 46

Σάντερλαντ 46

Μπόρνμουθ 45

Φούλαμ 44

Κρίσταλ Πάλας 42 -31αγ.

Νιούκαστλ 42

Λιντς 33 -31αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 33

Γουέστ Χαμ 32

Τότεναμ 30

Μπέρνλι 20

Γουλβς 17



