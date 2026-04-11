Στέφανος Μπορμπόκης: Το «αντίο» ΕΠΟ, ΠΑΟΚ και Ηρακλή

Βαρύ πένθος σκόρπισε στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Στέφανου Μπορμπόκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών.

Ο παλαίμαχος επιθετικός υπήρξε μια ξεχωριστή μορφή των ελληνικών γηπέδων, αφήνοντας το δικό του στίγμα μέσα από τη μακρόχρονη παρουσία του, κυρίως σε ομάδες της Θεσσαλονίκης. Με το πάθος και τη συνέπειά του, κέρδισε την αναγνώριση τόσο των φιλάθλων όσο και των ανθρώπων του χώρου.

Παράλληλα, φόρεσε και τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, εκπροσωπώντας τη χώρα σε διεθνές επίπεδο και προσθέτοντας ακόμη ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ποδοσφαιρική του διαδρομή.

Το δικό τους «αντίο» στον εκλιπόντα είπαν η ΕΠΟ, αλλά και οι ΠΑΕ ΠΑΟΚ και Ηρακλής.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση της ΕΠΟ, αναφέρεται:

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, η Εκτελεστική Γραμματέας Δόμνα Τσιώνη και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του Στέφανου Μπορμπόκη για την απώλειά του σε ηλικία 59 ετών.

Ο εκλιπών άφησε έντονο το αποτύπωμά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τόσο σε εθνικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Με την Εθνική Ομάδα κατέγραψε 29 συμμετοχές και πέτυχε 6 τέρματα, ενώ υπήρξε βασικό στέλεχος της Εθνικής Ελπίδων στην εξαιρετική πορεία της έως τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 1988.

Σε συλλογικό επίπεδο αγωνίστηκε για 15 συναπτά έτη (1986–2001) σε ομάδες της Μακεδονίας, και συγκεκριμένα κατά σειρά στους ΠΑΟΚ, Εδεσσαϊκό, Ηρακλή, Άρη και Απόλλωνα Καλαμαριάς.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του Στέφανου Μπορμπόκη, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 59 ετών.

Ο Στέφανος υπηρέτησε τον ΠΑΟΚ με αφοσίωση, ήθος και συνέπεια, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου και στις καρδιές μας.

Ήρθε στον ΠΑΟΚ σε ηλικία 16 ετών, έγινε επαγγελματίας και από το 1985 ως το 1994 φόρεσε την ασπρόμαυρη φανέλα 274 φορές, πετυχαίνοντας 39 γκολ.

Η σχέση του Στέφανου με τον ΠΑΟΚ δεν ήταν απλά επαγγελματική. Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, παρέμεινε δίπλα στον ΠΑΟΚ δείχνοντας ενδιαφέρον και αγάπη.

Στην οικογένεια και τους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…»

Η ανακοίνωση του Ηρακλή:

«Η ΠΑΕ Ηρακλής εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Στέφανου Μπορμπόκη. Ο Στέφανος τίμησε με σεβασμό και αξιοπρέπεια τη φανέλα του Ηρακλή μας, υπηρετώντας τον Σύλλογο με ήθος και επαγγελματισμό και αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του. Καλό ταξίδι».