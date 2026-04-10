Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια της Ελλάδας: Όλα τα δεδομένα κι η 10η θέση στο UEFA Ranking που δυσκόλεψε

Όλα τα δεδομένα που αφορούν στα ευρωπαϊκά εισιτήρια που θα έχει η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια κι η 10η θέση στο UEFA Ranking που δυσκόλεψε μετά την ήττα της ΑΕΚ.

Σημαντικό πλήγμα στην προσπάθεια της Ελλάδας να διατηρηθεί στη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA αποτέλεσε η «βαριά» ήττα (3-0) της ΑΕΚ στον πρώτο αγώνα για τα προημιτελικά του Conference League.

Το αποτέλεσμα στη Μαδρίτη φέρνει τη χώρα μας σε δυσμενέστερη θέση στη μάχη για την πρώτη δεκάδα του UEFA Ranking, μειώνοντας αισθητά τις πιθανότητες παραμονής σε αυτή. Τα δεδομένα, ωστόσο, μπορούν να αλλάξουν σε περίπτωση ανατροπής από την ΑΕΚ.

Εφόσον η ελληνική ομάδα καταφέρει να αλλάξει την κατάσταση και η Ελλάδα επιστρέψει στη 10η θέση, τότε ο πρωταθλητής της Super League για τη σεζόν 2026/27 θα εξασφαλίσει απευθείας συμμετοχή στη League Phase του Champions League της περιόδου 2027/28. Σε διαφορετικό σενάριο, ο πρωταθλητής θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του πορεία από τα playoffs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Αναλυτικά, τα ευρωπαϊκά εισιτήρια διαμορφώνονται ως εξής, ανάλογα με τη θέση της Ελλάδας στη βαθμολογία της UEFA:

10η θέση

Πρωταθλητής: Απευθείας στη League Phase του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11η-12η θέση

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η-14η θέση

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15η θέση

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16η-22η θέση