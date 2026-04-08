Γιουβέντους: Νέο πρόβλημα με Ντούσαν Βλάχοβιτς

Πριν καλά-καλά προλάβει να επανέλθει από τον σοβαρό τραυματισμό του στους προσαγωγούς, ο Ντούσαν Βλάχοβιτς τέθηκε ξανά νοκ-άουτ από τις προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Αυτή τη φορά λόγω προβλήματος στο γαστροκνήμιο. Ο Σέρβος επιθετικός αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην αριστερή γάμπα, ενώ έκανε προθέρμανση κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου της αναμέτρησης με την Τζένοα και υποβλήθηκε σε εξετάσεις, που έδειξαν μία χαμηλού βαθμού θλάση στον υποκνημίδιο μυ.

Σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, ο 26χρονος φορ αναμένεται να μείνει περίπου τρεις εβδομάδες εκτός δράσης. Ο Βλάχοβιτς, ο οποίος έχει το μεγαλύτερο συμβόλαιο από όλους τους ποδοσφαιριστές της Serie A, έχασε περίπου 3,5 μήνες της τρέχουσας περιόδου (από τις αρχές Δεκεμβρίου ως τα μέσα Μαρτίου), λόγω τραυματισμού στους προσαγωγούς και επέστρεψε στις 21/3, παίζοντας ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά του αγώνα με τη Σασουόλο. Μετράει μόλις 14 συμμετοχές στο φετινό ιταλικό πρωτάθλημα, με απολογισμό τρία γκολ και μία ασίστ, κι ενώ το συμβόλαιό του με τους «μπιανκονέρι» ολοκληρώνεται το καλοκαίρι.

Η Γιουβέντους επικράτησε (2-0) της Τζένοα και βρίσκεται στην πέμπτη θέση της Serie A, ένα βαθμό πίσω από την Κόμο, που προς το παρόν κλείνει την τετράδα, η οποία εξασφαλίζει τα εισιτήρια για το Champions League.