Γιουβέντους: «Χρυσάφι» στα πόδια του Μπερνάρντο Σίλβα
Onsports Team 07 Απριλίου 2026, 07:43
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Γιουβέντους

Οι «μπιανκονέρι» θέλουν να κάνουν δικό τους τον Πορτογάλο που αποχωρεί από τη Μάντσεστερ Σίτι και ετοιμάσουν πλουσιοπάροχη πρόταση.

Ο Μπερνάρντο Σίλβα έχει αποφασίσει να αποχωρήσει ως ελεύθερος απ’ τη Μάντσεστερ Σίτι το προσεχές καλοκαίρι έπειτα από 9 χρόνια στο «Etihad» και η Γιουβέντους έχει κάνει μία τεράστια πρόταση στον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό, για να «κερδίσει» τη μάχη για την απόκτησή του.

Η Μπαρτσελόνα, η Γαλατασαράι και η «Γιούβε», έχουν δείξει ήδη πολύ έντονο ενδιαφέρον για να κάνουν δικό τους τον Μπερνάρντο Σίλβα κι όπως αναφέρει η «Gazzetta dello Sport», η ιταλική ομάδα έχει ήδη μιλήσει με τον ατζέντη του παίκτη, Ζόρζε Μέντες.

Η πρόταση που έχει καταθέσει η Γιουβέντους αφορά τριετές συμβόλαιο με οψιόν επέκτασης για άλλο ένα έτος κι ετήσιες αποδοχές που θα φτάνουν έως και τα 8 εκατ. ευρώ, θέλοντας να δελεάσουν τον Πορτογάλο άσο, για να μετακομίσει στο Τορίνο.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Επίθεση Μουρίνιο στους παίκτες του: «Θέλω να σταματήσω να χρησιμοποιώ κάποιους παίκτες»
24 λεπτά πριν Επίθεση Μουρίνιο στους παίκτες του: «Θέλω να σταματήσω να χρησιμοποιώ κάποιους παίκτες»
ΜΠΑΣΚΕΤ
NCAA: 37 χρόνια μετά το Μίτσιγκαν είναι και πάλι στην κορυφή
1 ώρα πριν NCAA: 37 χρόνια μετά το Μίτσιγκαν είναι και πάλι στην κορυφή
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Αλ Καλίτζ: Στον… πάγο οι συζητήσεις με τον Δώνη
1 ώρα πριν Αλ Καλίτζ: Στον… πάγο οι συζητήσεις με τον Δώνη
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Προβληματισμός στη μεγαλύτερη αγωνιστική κρίση στην εποχή Μεντιλίμπαρ
2 ώρες πριν Ολυμπιακός: Προβληματισμός στη μεγαλύτερη αγωνιστική κρίση στην εποχή Μεντιλίμπαρ
Όλες οι ειδήσεις
