Στην Ισπανία για την πρόκριση η ΑΕΚ

Η μεγάλη ώρα για τον «Δικέφαλο» είναι… απόψε, αφού η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοταν αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπανταλόνα και θέλει να κάνει το 2-0 για να πάρει την πρόκριση στο Final-4 της διοργάνωσης.

Η ΑΕΚ μετράει αντίστροφα για το τζάμπολ της σπουδαίας αναμέτρησης στην Ισπανία με την Μπανταλόνα, με την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα να ψάχνει τη δεύτερη νίκη της επί των Ισπανών, έτσι ώστε να πανηγυρίσει την πρόκρισή της στο Final-4 του Basketball Champions League.

Μοναδικό πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει ο τεχνικός του «Δικεφάλου» είναι ο ΡέιΚουάν Γκρέι, ο οποίος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα αλλά όπως όλα δείχνουν θα είναι στη διάθεση του προπονητή του.

Εφόσον οι κιτρινόμαυροι φύγουν νικητές από την Ισπανία, η σειρά ολοκληρώνεται με 2-0. Σε διαφορετικό σενάριο, η πρόκριση θα κριθεί στη SUNEL Arena σε τρίτο παιχνίδι (15/4, 19:30).