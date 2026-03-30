Οnsports Team 30 Μαρτίου 2026, 12:56
Δούκας: «Πάει εξαιρετικά το γήπεδο του Παναθηναϊκού, τον Ιούνιο τα τμήματα που θα του δώσουν μορφή»

Ο Χάρης Δούκας επανέλαβε ότι το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό προχωράει με ταχείς ρυθμούς, ενώ αποκάλυψε πως τον Ιούνιο θα έρθουν στην Ελλάδα και τα επιμέρους τμήματα που θα αρχίσουν να δίνουν μορφή στο νέο "σπίτι" των Πρασίνων.

Αναλυτικά όσα είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων στην εκπομπή "Αταίριαστοι" στον ΣΚΑΪ:

«Πάνε εξαιρετικά, το στέγαστρο αυτή τη στιγμή σχεδιάζεται από Ιταλούς, στο Τρεβίζο. Με σκοπό τον Ιούνιο να έρχονται τα επιμέρους τμήματα, να τοποθετηθούν γύρω από το γήπεδο και με μία δύσκολη διαδικασία θα αρχίσουν να χτίζονται για να μπορέσει να πάρει μορφή. Να πω επίσης ότι στην περιοχή εκεί, αμέσως μετά το Πάσχα θα κάνουμε μία τρομακτική ανάπλαση, θα δώσουμε παιδικές χαρές, γήπεδα μπάσκετ, beach volley και πάρκο».



