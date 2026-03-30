ΑΕΚ: Χωρίς σέντερ η Μπανταλόνα στα προημιτελικά του BCL | Νοκ άουτ κι ο Άντε Τόμιτς
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 30 Μαρτίου 2026, 13:58
ΑΕΚ: Χωρίς σέντερ η Μπανταλόνα στα προημιτελικά του BCL | Νοκ άουτ κι ο Άντε Τόμιτς

Σημαντικές απουσίες για την Μπανταλόνα, ενόψει των αγώνων με την ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Basketball Champions League.

Η Ζοβεντούντ έχασε τον Άντε Τόμιτς, ο οποίος θα μείνει εκτός για τουλάχιστον 3 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει όλη τη σειρά.

Εκτός είναι κι ο άλλος σέντερ της ισπανικής ομάδας, Σιμόν Μπιργκάντερ, ο οποίος δεν υπολογίζεται για τουλάχιστον 3 εβδομάδες.

Τόμιτς (9.8π., 5.2ριμπ., 3.3ασ.) και Μπιργκάντερ (6.2π., 3.9ριμπ., 1.5ασ.) είμαι κομβική για το παιχνίδι της Μπανταλόνα, η οποία, επί της ουσίας ξεμένει από σέντερ, , κάτι που σημαίνει ότι ο Ντάνιελ Μιρέτ θα πρέπει να «ανεβάσει» κάποιον από τους φόργουορντ του στη θέση «5».

Να θυμίσουμε ότι το Game 1 της σειράς των προημιτελικών είναι την ερχόμενη Τετάρτη (01/04, 19:30) στη SUNEL Arena, ενώ το Game 2 είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη (07/04, 20:30) στην Ισπανία. Σε περίπτωση που χρειαστεί τρίτο παιχνίδι, θα γίνει στις 15 Απριλίου (19:30) στην Αθήνα.



