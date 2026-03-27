Μαξίμοβιτς: «Έφυγα με λύπη από τον Παναθηναϊκό»

Οnsports Τeam

Ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς μίλησε για την πορεία του στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό, αλλά και την νέα σελίδα της καριέρας του στα ΗΑΕ.

Ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς μπορεί να έφυγε από τον Παναθηναϊκό αλλά δεδομένα ήταν από τους παίκτες που έδιναν πάντα το κάτι παραπάνω, βγάζοντας πάνω στο χορτάρι τις εξαιρετικές ποδοσφαιρικές του ικανότητες.

Ο Σέρβος παίκτης σε συνέντευξη που παραχώρησε μίλησε για την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό το περασμένο καλοκαίρι για την Σαμπάμπ Αλ Αχλί και τη νέα ζωή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μη κρύβοντας την απογοήτευσή του που δεν κέρδισε έναν τίτλο με το τριφύλλι στο στήθος.

«Η παραμονή μου στην Ελλάδα ήταν σύντομη. Έφυγα με λύπη γιατί δεν καταφέραμε να κατακτήσουμε τίτλο. Ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλος σύλλογος και οι οπαδοί του αξίζουν έναν μεγάλο τίτλο. Τώρα στα ΗΑΕ ζω πιο ήρεμα, το πρωτάθλημα είναι λιγότερο ανταγωνιστικό, αλλά παλεύουμε για τη νίκη στη λίγκα και παραμένουμε ζωντανοί στο Champions της Ασίας», ανέφερε ο διεθνής χαφ.

Ενώ για την πρόβλεψή του αναφορικά με το Παγκόσμιο Κύπελλο: «Η Ισπανία είναι φαβορί, γιατί έχει τα πάντα για να το καταφέρει. Οι πιθανότητες είναι υψηλές και με λίγη τύχη μπορεί να τα καταφέρει, γιατί η Ισπανία δεν είναι μόνο ο Γιαμάλ. Είναι ομάδα με πολλούς εξαιρετικούς παίκτες και έναν προπονητή που τους γνωρίζει πολύ καλά, κάτι που είναι σημαντικό σε μια διαδικασία ανάπτυξης όπως αυτή που περνάει η εθνική».