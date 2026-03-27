Σαρωτικές αλλαγές στη Λίβερπουλ - Αποχωρεί ο Τσιμίκας κι άλλοι έξι ποδοσφαιριστές

Σύμφωνα με δημοσίευμα της αγγλικής εφημερίδας «Liverpool Echo», επτά ποδοσφαιριστές μεταξύ των οποίων και ο Κώστας Τσιμίκας, θα αποτελέσουν παρελθόν από την Λίβερπουλ, το προσεχές καλοκαίρι.

«Δανεικός στην Ρόμα αυτή τη σεζόν, ο Κωνσταντίνος Τσιμίκας θα τεθεί στη λίστα των υπό μεταγραφή παικτών. Με συμβόλαιο μέχρι το 2027, θα ενθαρρυνθεί να βρει μια νέα ομάδα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο ρεπορτάζ.

Προσθέτει, μάλιστα, πως «το ίδιο ισχύει και για τους Ουαταρού Εντο, Χάρβεϊ Ελιοτ (δανεικός στην Αστον Βίλα), Ιμπραϊμα Κονατέ (τον θέλουν Παρί ΣΖ και Ρεάλ Μαδρίτης), Αντι Ρόμπερτσον, Κόντο Χάκπο και Αλισον Μπέκερ».

Υπενθυμίζεται, ότι ήδη έχει γίνει γνωστό πως η Λίβερπουλ θα ολοκληρώσει τη συνεργασίας της με τον Μοχάμεντ Σαλάχ το ερχόμενο καλοκαίρι.