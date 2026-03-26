Έμπρακτη στήριξη του Παναθηναϊκού στα παιδιά των Ακαδημιών

Ένα εξαιρετικό σεμινάριο για την πολύπλευρη ανάπτυξη των ποδοσφαιριστών των Ακαδημιών στο Κορωπί οργάνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι να καταλάβουν τα παιδιά την σημασία που έχει η ανάπτυξη δεξιοτήτων πέρα από το ποδόσφαιρο, ώστε να είναι προετοιμασμένοι τόσο για το ενδεχόμενο να μην εξελιχθεί η αθλητική καριέρα τους όπως επιθυμούν, όσο και για την επόμενη ημέρα μετά το φινάλε της.

Το σεμινάριο με θέμα «Dual Career» παρακολούθησαν οι αθλητές των ομάδων Κ14, Κ15, Κ16 και Κ19.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Στο πλαίσιο του προγράμματος «The Greens Beyond The Game», οι ποδοσφαιριστές των ομάδων Κ14, Κ15, Κ16 και Κ19 της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού παρακολούθησαν το σεμινάριο με θέμα «Dual Career», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο «Γ. Καλαφάτης».

Ο καθηγητής Οργάνωσης και Διοίκησης του Αθλητισμού, κ. Γαργαλιάνος μίλησε στους αθλητές των Ακαδημιών του Τριφυλλιού για τη σημασία της ανάπτυξης δεξιοτήτων πέρα από το ποδόσφαιρο, τονίζοντας ότι η πολύπλευρη εξέλιξή τους αποτελεί σημαντικό εφόδιο για το μέλλον τους.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, επισημάνθηκε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές να καλλιεργούν γνώσεις και ικανότητες που θα τους βοηθήσουν να είναι προετοιμασμένοι τόσο σε περίπτωση που κάτι δεν εξελιχθεί όπως επιθυμούν στην αθλητική τους πορεία, όσο και για την επόμενη ημέρα μετά το τέλος της καριέρας τους.

Παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη ενίσχυσης δεξιοτήτων που συμβάλλουν στη συνολική διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους, στοιχείο εξίσου σημαντικό για την πορεία τους εντός και εκτός γηπέδου.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, μέσω του προγράμματος «The Greens Beyond The Game», συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη των ποδοσφαιριστών της Ακαδημίας και εκτός των τεσσάρων γραμμών του αγωνιστικού χώρου».