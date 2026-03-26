Άρης: Την Παρασκευή (27/3) κρίνεται για τους Τζόουνς, Πουλιανίτη ενόψει Κολοσσού
EUROKINISSI
Οnsports team 26 Μαρτίου 2026, 17:18
Άρης: Την Παρασκευή (27/3) κρίνεται για τους Τζόουνς, Πουλιανίτη ενόψει Κολοσσού

Με μία μεσημεριανή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Άρη για το παιχνίδι απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου στο κλειστό της Καλλιθέας (Σάββατο 28/3, 16:00), στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Basket League.

Ο Μπράις Τζόουνς και ο Στέλιος Πουλιανίτης συμμετείχαν σε ένα μέρος της προπόνησης, αυξάνοντας τις πιθανότητες να συμπεριληφθούν στην αποστολή των «κίτρινων» που θα «πετάξει» για το «σμαραγδένιο νησί».

Την Πέμπτη (27/3), στην τελευταία προπόνηση, θα ξεκαθαρίσει μια και καλή αν θα είναι στη διάθεση του Ιγκόρ Μίλιτσιτς. Παράλληλα, εκτός παραμένει ο Βασίλης Καζαμίας.



