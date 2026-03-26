Γαλλία: Αναβλήθηκε το ντέρμπι κορυφής Λανς-Παρί Σεν Ζερμέν λόγω… Ευρώπης
ΑΜΠΕ
Onsports Team 26 Μαρτίου 2026, 15:13
Την αναβολή του ντέρμπι κορυφής, ανάμεσα στη Λανς και την Παρί Σεν Ζερμέν, αποφάσισε η γαλλική λίγκα, μετά από αίτημα των πρωταθλητών Ευρώπης.

Η αναμέτρηση στο «Φελίξ Μπολάρ» ήταν προγραμματισμένη για το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου, τρεις ημέρες πριν τη ρεβάνς της ομάδας του Λουίς Ενρίκε με τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ» (14/4), για τα προημιτελικά του Champions League.

Παρότι η Λανς αντιτάχθηκε με το αίτημα αναβολής, κάνοντας λόγο για σταδιακή υποβάθμιση του πρωταθλήματος προς όφελος των ευρωπαϊκών φιλοδοξιών κάποιων ομάδων, η LFP αποφάσισε να ικανοποιήσει την επιθυμία της Παρί, όπως είχε κάνει και με το παιχνίδι της απέναντι στη Ναντ, στο ενδιάμεσο των δύο αγώνων με την Τσέλσι για τη φάση των «16».

Μετά από 27 αγώνες στο γαλλικό πρωτάθλημα, η Παρί Σεν Ζερμέν προηγείται με διαφορά μόλις ενός βαθμού από τη Λανς, έχοντας βέβαια την εκκρεμότητα της αναμέτρησης με τη Ναντ, η οποία θα γίνει στις 22 Απριλίου.

Εκτός από το ντέρμπι κορυφής, η γαλλική λίγκα αποφάσισε και την αναβολή του αγώνα Μπρεστ-Στρασμπούρ (ήταν προγραμματισμένος για τις 12/4), λόγω των αναμετρήσεων της ομάδας του Στρασβούργου με τη Μάιντς για τα προημιτελικά του Confenrence League. Και τα δύο αναβληθέντα ματς προγραμματίστηκαν για τις 13 Μαΐου.



