Η Equipe βάζει.. φωτιά στη Ρεάλ, λάθος η διάγνωση για Καμαβινγκά

Μετά τα όσα δημοσιεύτηκαν αναφορικά με τον τραυματισμό του Εμπαπέ και της διάψευση του Γάλλου παίκτη, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας πληροφορίες που θέλουν το ιατρικό επιτελείο των Μαδριλένων να έχει κάνει λάθος διάγνωση στον τραυματισμό του Εντουάρντο Καμαβινγκά.

Τα δημοσιεύματα που ήθελαν το ιατρικό επιτελείο της Ρεάλ Μαδρίτης να έχει εξετάσει λάθος πόδι στον τραυματισμό του Κιλιάν Εμπαπέ και να του έχει δημιουργήσει περαιτέρω πρόβλημα, μπορεί αν διαψεύστηκαν από τον ίδιο τον παίκτη, αλλά η… φωτιά που έχει ανάψει δε λέει να σβήσει.

Νέα δημοσιεύματα, αυτή τη φορά από την Equipe, βάλουν και πάλι κατά του ιατρικού επιτελείου της «Βασίλισσας» αφού αναφέρουν πως έχει γίνει λάθος διάγνωση στον τραυματισμό του Καμαβινγκά στον αστράγαλο.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι επίσης, εξετάστηκε το λάθος πόδι του παίκτη. Ο Εντουάρντο Καμαβίνγκα τραυματίστηκε στον αριστερό του αστραγάλου κι η μαγνητική τομογραφία πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου στο Μπιλμπάο.

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα ο παίκτης εξετάστηκε για πρόβλημα στη δεξιά κνήμη, ενώ ο τραυματισμός του ήταν στην αριστερή.