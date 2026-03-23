Τραγωδία στην Ισπανία: Οπαδός της Ρασίνγκ Σανταντέρ πέθανε, έπειτα από επίθεση φίλους της Αλμπαθέτε

Οπαδική τραγωδία στην Ισπανία, καθώς ένας 53χρονος φίλος της Ρασίνγκ Σανταντέρ άφησε την τελευταία του πνοή στο Σάββατο (21/03), έπειτα από διαμάχη που είχε με αντίστοιχο της Αλμπαθέτε.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο διαπληκτισμός έλαβε χώρα κοντά στο γήπεδο «Sardinero», πριν την αναμέτρηση Ρασίνγκ Σανταντέρ – Αλμπαθέτε.

Η αντιπαράθεση των δύο ανδρών κατέληξε σε σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι του οπαδού των γηπεδούχων, έπειτα από πτώση σε καπάκι φρεατίου. Ο άτυχος φίλος της Σανταντέρ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Marqués de Valdecilla», όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε μετά από λίγη ώρα.

Ο φερόμενος δράστης συνελήφθη επί τόπου και αναμένεται να παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του συμβάντος, ενώ οι αρχές ασφαλείας των αθλητικών γεγονότων έχουν ενημερωθεί σχετικά με το περιστατικό.