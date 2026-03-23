«Ο Ζιντάν αναλαμβάνει την Εθνική Γαλλίας»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στα ΜΜΕ της Γαλλίας ο Ζινεντίν Ζιντάν αναλαμβάνει το τιμόνι της Εθνικής του ομάδας μετά το τέλος του Μουντιάλ του 2026.

Μια ανάσα από την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Εθνικής ομάδας της χώρας του είναι ο Ζινεντίν Ζιντάν.

Ο θρύλος του Γαλλικού ποδοσφαίρου "φλερτάρει" εδώ και αρκετά χρόνια με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Γαλλίας και σύμφωνα με τα ΜΜΕ της χώρας ήρθε η στιγμή να κάνει το επόμενο βήμα.

Σημερινό δημοσίευμα της “Parisien” κάνει λόγο για οριστική συμφωνία της Ομοσπονδίας με τον Ζιντάν για ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Εθνικής, αμέσως μετά το τέλος του Μουντιάλ 2026.