Premier League: Στο χείλος του γκρεμού η Τότεναμ - Συντριβή και από τη Νότιγχαμ Φόρεστ

Στον «τελικό» για την αποφυγή του υποβιβασμού, η Τότεναμ υπέστη ταπεινωτική εντός έδρας ήττα από την Νότιγχαμ Φόρεστ με 0-3 και βρίσκεται ένα βαθμό από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Η Τότεναμ βρίσκεται πλέον στο χείλος του γκρεμού μετά τη νέα ταπεινωτική ήττα της μέσα στο Λονδίνο από τη Νότιγχαμ με 3-0, στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής στην Premier League.

Οι «σπερς» βρίσκονται πλέον μόλις ένα βαθμό πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, συνεχίζοντας την καταστροφική φετινή σεζόν, με τους οπαδούς να αποδοκιμάζουν έντονα τους παίκτες στο τέλος της αναμέτρησης.

Μετά τη νέα ήττα πολύ δύσκολα θα παραμείνει και ο Ιγκόρ Τούντορ στον πάγκο της Τότεναμ.

Στο μεταξύ η Αστον Βίλα επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και επικράτησε στο Μπέρμιγχαμ της Γουέστ Χαμ με 2-0, με τα «σφυριά» να βρίσκονται εντός της ζώνης υποβιβασμού, ένα βαθμό κάτω από την Τότεναμ.

Νωρίτερα, η Νιούκαστλ έδειξε επηρεασμένη από τη συντριβή (7-2) στη Βαρκελώνη από την Μπαρτσελόνα και γνώρισε την ήττα με 1-2 μπροστά στους φίλους της στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» από τη Σάντερλαντ, χάρη σε ένα γκολ του Μπρόμπεϊ στο 90ο λεπτό. Η ομάδα του Εντι Χάου είχε ανοίξει το σκορ (10') με τον Γκόρντον, ενώ ο Ταϊμπί στο 57' άνοιξε το δρόμο της επιστροφής για τις «μαύρες γάτες».

Τα αποτελέσματα της 31ης αγωνιστικής στην Premier League:

Γουλβς-Άρσεναλ 2-2

(61΄ Μπουένο, 90+4΄ Εντόζι - 5΄ Σάκα, 56΄ Ινκαπιέ)

Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Γ. 2-2

(67' Κρίστι, 81' πέν. Κρούπι - 61' πέν. Φερνάντες, 71' αυτ. Χιλ)

Μπράιτον-Λίβερπουλ 2-1

(14', 56' Γουέλμπεκ-30' Κέρκεζ)

Φούλαμ-Μπέρνλι 3-1

(67' Κινγκ, 73' Γουίλσον, 90'+ Χιμένεθ-60' Φλέμινγκ)

Έβερτον-Τσέλσι 3-0

(33',62' Μπέτο, 76' Εντιαγέ)

Λιντς-Μπρέντφορντ 0-0

Νιούκαστλ-Σάντερλαντ 1-2

(10΄Γκόρντον-57' Ταϊμπί, 90' Μπρόμπεϊ)

Άστον Βίλα-Γουέστ Χαμ 2-0

(15' ΜακΓκιν, 68' Γουότκινς)

Τότεναμ-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-3

(45' Ζεσούς, 62' Γκιμπς-Γουάιτ, 87' Αβονίγι)

Μάντσεστερ Σίτι-Κρίσταλ Πάλας Αναβλήθηκε

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 31 αγώνες)