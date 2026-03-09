Ολοκληρώνεται η εξαγορά της Ατλέτικο Μαδρίτης

Οnsports Team

Την Πέμπτη 12 Μαρτίου αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της Ατλέτικο Μαδρίτης στο αμερικανικό επενδυτικό ταμείο Apollo Sports Capital, μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε τον περασμένο Νοέμβριο, ανάμεσα στο εν λόγω fund και τον μέχρι σήμερα μεγαλομέτοχο του ισπανικού συλλόγου, Μιγκέλ Άνχελ Χιλ

Τη σχετική είδηση δημοσιεύει σήμερα (9/3) η εφημερίδα "Expansion", χωρίς ως τώρα να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τους άμεσα ενδιαφερόμενους.

Στο νέο καθεστώς των «ροχιμπλάνκος», η Apollo Sports Capital θα κατέχει το 55% των μετοχών, ενώ το ποσοστό του Χιλ θα περιοριστεί περίπου στο 10% και εκείνο του Ενρίκε Θερέθο στο 3%, με τους δύο έμπειρους παράγοντες, πάντως, να διατηρούν για ένα μεταβατικό στάδιο (πιθανότατα για τρία χρόνια) τις θέσεις του διευθύνοντος συμβούλου και του προέδρου, αντίστοιχα.

Κυριότερος μέτοχος μειοψηφίας στην Ατλέτικο θα είναι πλέον το βρετανικό fund Quantum Pacific, συμφερόντων του Ισραηλινού επιχειρηματία Ιντάν Οφέρ, που κατέχει περίπου το 25%, ενώ ένα ποσοστό 5% θα διατηρήσει το αμερικανό fund Ares Management.

Η αξιολόγηση της Ατλέτικο Μαδρίτης, που πραγματοποιήθηκε ενόψει της συμφωνίας, αποτίμησε την αξία του συλλόγου σε περίπου 2,5 δισ. ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι η Apollo Sports Capital κατέβαλε περίπου 1,4 δισ. για την απόκτηση του 55% των μετοχών.