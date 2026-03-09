«Συμφωνία Λίβερπουλ με Τσάμπι Αλόνσο – Στην Ελλάδα η πρώτη επαφή»

Οnsports Team

Δημοσίευμα από την Ισπανία κάνει λόγο για συμφωνία ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τον Τσάμπι Αλόνσο, σχετικά με την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας των «Reds».

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η OK Diario, ο Ισπανός, ο οποίος στο παρελθόν φόρεσε τη φανέλα της αγγλικής ομάδας, έχει έρθει σε συμφωνία με τη Λίβερπουλ για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

Ο Αλόνσο πρόσφατα απομακρύνθηκε από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης και βρίσκεται πλέον διαθέσιμος στην αγορά, την ώρα που το ενδιαφέρον για το επόμενο βήμα της καριέρας του είχε ήδη αρχίσει να γίνεται αισθητό.

Στο ίδιο δημοσίευμα σημειώνεται ότι η πρώτη επαφή μεταξύ των δύο πλευρών πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της παρουσίας της Ρεάλ στην Αθήνα για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακός.

Παράλληλα, επισημαίνεται πως η συμφωνία δεν θα ενεργοποιηθεί μόνο σε περίπτωση που ο νυν τεχνικός της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, καταφέρει να οδηγήσει την ομάδα στην κατάκτηση του UEFA Champions League.