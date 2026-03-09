Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Νότιγχαμ: Αποχωρεί τις επόμενες ημέρες ο Εντου
Οnsports Team 09 Μαρτίου 2026, 13:05
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νότιγχαμ: Αποχωρεί τις επόμενες ημέρες ο Εντου

Η Νότιγχαμ Φόρεστ προσέλαβε τον περασμένο Ιούλιο τον Βραζιλιάνο Εντου Γκασπάρ σε έναν διευρυμένο ρόλο διευθυντή ποδοσφαίρου του συλλόγου, όντας το απόλυτο «αφεντικό» της αγγλικής ομάδας, αλλά και σε όλες τις ομάδες που έχει την ιδιοκτησία ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης.

Ο Εντου άφησε την Αρσεναλ και πήγε στη Νότιγχαμ, φέρνοντας μαζί του μία τεράστια εμπειρία από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, τόσο ως πρώην άσος κορυφαίου επιπέδου όσο και ως ιδιαίτερα επιτυχημένο διοικητικό στέλεχος.

Σύμφωνα όμως με την αγγλική εφημερίδα «Mirror» ο Εντου έρθει σε ρήξη με τον Μαρινάκη και είναι θέμα ημερών η αποχώρηση του από το «Σίτι Γκράουντ». Ο Εντου από τη μετάβασή του σε διοικητικές θέσεις το 2011, έχει δουλέψει σε ανώτερες θέσεις στην Κορίνθιανς, στην εθνική Βραζιλίας και μετά στην Αρσεναλ. Ως «Global Head of Football», ο Εντου έχει υπό την εποπτεία του όλες τις λειτουργίες που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο, όπως: στελέχωση του ρόστερ, απόδοση, στρατηγική ομάδας και ανάπτυξη παικτών.

Σύμφωνα πάντως με το σχετικό ρεπορτάζ ο 47χρονος Βραζιλιάνος δεν έχει καταφέρει να πείσει με τη δουλειά του στη Νότιγχαμ και αναμένεται ν' αποχωρήσει το προσεχές διάστημα και σίγουρα πριν το τέλος της φετινής σεζόν.



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Euro Cup: Με την Γιαντράν Σπλιτ στα προημιτελικά ο Παναθηναϊκός
10 λεπτά πριν Euro Cup: Με την Γιαντράν Σπλιτ στα προημιτελικά ο Παναθηναϊκός
EUROLEAGUE
Euroleague: Με Ζαλγκίρις ο Παναθηναϊκός, γαλλική… «διαβολοβδομάδα» για τον Ολυμπιακό
13 λεπτά πριν Euroleague: Με Ζαλγκίρις ο Παναθηναϊκός, γαλλική… «διαβολοβδομάδα» για τον Ολυμπιακό
EUROLEAGUE
Μιχαίλοβιτς: «Επιμένουμε ότι οι κανόνες του παιχνιδιού πρέπει να είναι σαφείς και ίσοι για όλους»
45 λεπτά πριν Μιχαίλοβιτς: «Επιμένουμε ότι οι κανόνες του παιχνιδιού πρέπει να είναι σαφείς και ίσοι για όλους»
AUTO MOTO
Formula 1: Η ιστορία λέει ότι το σπορ αλλάζει μόνο μετά το ατύχημα
55 λεπτά πριν Formula 1: Η ιστορία λέει ότι το σπορ αλλάζει μόνο μετά το ατύχημα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved