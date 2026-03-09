Νότιγχαμ: Αποχωρεί τις επόμενες ημέρες ο Εντου

Οnsports Team

Η Νότιγχαμ Φόρεστ προσέλαβε τον περασμένο Ιούλιο τον Βραζιλιάνο Εντου Γκασπάρ σε έναν διευρυμένο ρόλο διευθυντή ποδοσφαίρου του συλλόγου, όντας το απόλυτο «αφεντικό» της αγγλικής ομάδας, αλλά και σε όλες τις ομάδες που έχει την ιδιοκτησία ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης.

Ο Εντου άφησε την Αρσεναλ και πήγε στη Νότιγχαμ, φέρνοντας μαζί του μία τεράστια εμπειρία από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, τόσο ως πρώην άσος κορυφαίου επιπέδου όσο και ως ιδιαίτερα επιτυχημένο διοικητικό στέλεχος.

Σύμφωνα όμως με την αγγλική εφημερίδα «Mirror» ο Εντου έρθει σε ρήξη με τον Μαρινάκη και είναι θέμα ημερών η αποχώρηση του από το «Σίτι Γκράουντ». Ο Εντου από τη μετάβασή του σε διοικητικές θέσεις το 2011, έχει δουλέψει σε ανώτερες θέσεις στην Κορίνθιανς, στην εθνική Βραζιλίας και μετά στην Αρσεναλ. Ως «Global Head of Football», ο Εντου έχει υπό την εποπτεία του όλες τις λειτουργίες που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο, όπως: στελέχωση του ρόστερ, απόδοση, στρατηγική ομάδας και ανάπτυξη παικτών.

Σύμφωνα πάντως με το σχετικό ρεπορτάζ ο 47χρονος Βραζιλιάνος δεν έχει καταφέρει να πείσει με τη δουλειά του στη Νότιγχαμ και αναμένεται ν' αποχωρήσει το προσεχές διάστημα και σίγουρα πριν το τέλος της φετινής σεζόν.