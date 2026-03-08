Βόλφσμπουργκ: Τέλος ο Μπάουερ από τους «λύκους»

Onsports Team

Οι «λύκοι» δίνουν μάχη για την παραμονή στα «μεγάλα σαλόνια», καθώς μετά την εντός έδρας ήττα 2-1 που γνώρισε από το Αμβούργο, η ομάδα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη βρίσκεται στην 17η και προτελευταία θέση της βαθμολογίας. Έτσι, οι διοικούντες αποφάσισαν να αλλάξουν προπονητή, ενώ απομένουν εννέα αγωνιστικές για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, προκειμένου να ανατρέψουν την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Μαζί με τον Μπάουερ, αποχώρησε και ο διευθύνων σύμβουλος της Βόλφσμπουργκ, Πέτερ Κρίστιανσεν.

Η ήττα από το Αμβούργο ήταν μόλις το 15ο παιχνίδι του Μπάουερ στο «τιμόνι» της Βόλφσμπουργκ. Ο 43χρονος, ο οποίος είχε αναλάβει προσωρινά τα «ηνία» για δύο αγώνες στο τέλος της περασμένης σεζόν, μετά την αποχώρηση του Αυστριακού Ραλφ Χαζενχίτλ, αντικατέστησε τον Νοέμβριο τον Πάουλ Σιμόνις, μετά από ένα κακό ξεκίνημα στη σεζόν (δύο νίκες, δύο ισοπαλίες και έξι ήττες). Αρχικά ο Μπάουερ είχε επιτυχίες, καθώς μέτρησε ρεκόρ 2-1-1 στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια του στο «τιμόνι», ωστόσο η Βόλφσμπουργκ γνώρισε συντριβή με 8-1 από την πρωταθλήτρια Μπάγερν Μονάχου και μετά από οκτώ διαδοχικά ματς χωρίς νίκη, ο 43χρονος είχε έρθει σε πολύ... δύσκολη θέση.

Σύμφωνα με τον γερμανικό Τύπο, ο Ντίτερ Χέκινγκ έχει κληθεί να αναλάβει τη Βόλφσμπουργκ, στον πάγκο της οποίας έκατσε από τον Ιανουάριο του 2013 έως τα μέσα Οκτωβρίου του 2016, κατακτώντας το Κύπελλο Γερμανίας και το Σούπερ Καπ το 2015. Επόμενο ματς για τους «λύκους» είναι η εκτός έδρας αναμέτρηση με την τρίτη της βαθμολογίας Χοφενχάιμ. Η Βόλφσμπουργκ, η οποία αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Γερμανίας το 2009, ανέβηκε στην Bundesliga την άνοιξη του 1997 και δεν έχει υποβιβαστεί από τότε.