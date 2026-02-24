Κώστας Φορτούνης: Πλησιάζει η επιστροφή στον Ολυμπιακό - «Τον θέλουν κι άλλες ελληνικές ομάδες»

Οnsports Team

Ο Κώστας Φορτούνης θα αποχωρήσει από την Αλ Καλίτζ το καλοκαίρι και όλα δείχνουν επιστροφή στον Ολυμπιακό.

Στην Ελλάδα θέλει να επιστρέψει μετά το τέλος της σεζόν ο Κώστας Φορτούνης.

Αυτό, τουλάχιστον, αναφέρουν δημοσιεύματα στη Σαουδική Αραβία, καθώς ο Έλληνας μέσος απάντησε αρνητικά στην πρόταση ανανέωσης που του έκανε η Αλ Καλίτζ.

Συγκεκριμένα, η εφημερίδα «arriyadiyah» σημειώνει ότι ο Φορτούνης θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους, παρά την επιθυμία της σαουδαραβικής ομάδας να τον διατηρήσει στο δυναμικό της.

Έτσι, το καλοκαίρι ο έμπειρος μέσος αναμένεται να έρθει πίσω στη χώρα μας, με τον Ολυμπιακό να έχει τον πρώτο λόγο για να τον κάνει και πάλι δικό του.

Βέβαια, το δημοσίευμα αναφέρεται και σε ενδιαφέρον άλλων ελληνικών ομάδων, ωστόσο ο 33χρονος άσος έχει εκφράσει την επιθυμία του να ολοκληρώσει την καριέρα του στους «ερυθρόλευκους».