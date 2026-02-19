Ομάδες

Σεβίλλη: Ισοπεδωτική τιμωρία σε Αλμέιδα - Μένει εκτός για πολλά ματς
AP Photo/Manu Fernandez
Onsports Team 19 Φεβρουαρίου 2026, 07:41
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Σεβίλλη

Σεβίλλη: Ισοπεδωτική τιμωρία σε Αλμέιδα - Μένει εκτός για πολλά ματς

Έντονες αντιδράσεις στην Ισπανία προκάλεσε η βαριά ποινή που επιβλήθηκε στον Ματίας Αλμέιδα, μετά την αποβολή του στο ματς με την Αλαβές.

Οι ισπανικές αρχές επέβαλαν στον Αργεντινό τεχνικό ποινή επτά αγωνιστικών, σε μια απόφαση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Το φύλλο αγώνα περιλαμβάνει βαριές αναφορές από τον διαιτητή, ωστόσο, σύμφωνα με όσα υποστηρίζονται, τα τηλεοπτικά πλάνα δεν αποτυπώνουν πλήρως τα όσα καταγράφηκαν.

Η ομάδα της Ανδαλουσίας εμφανίζεται αποφασισμένη να εξαντλήσει τα περιθώρια έφεσης, επιδιώκοντας τη μείωση της τιμωρίας. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Αλμέιδα θα μείνει εκτός πάγκου για περίπου δύο μήνες.

Με βάση την υπάρχουσα απόφαση, δεν θα καθοδηγήσει τη Σεβίλλη στα παιχνίδια απέναντι σε Χετάφε (εκτός), Ρεάλ Μπέτις (εκτός), Ράγιο Βαγιεκάνο (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Βαλένθια (εντός), Ρεάλ Οβιέδο (εκτός) και Ατλέτικο Μαδρίτης (εντός).



