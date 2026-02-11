Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ρίο Άβε: Τέλος… εποχής για τον Συλαϊδόπουλο - Αποχωρεί άμεσα από τον πάγκο
Instagram
Onsports Team 11 Φεβρουαρίου 2026, 12:16
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Ρίο Άβε

Ρίο Άβε: Τέλος… εποχής για τον Συλαϊδόπουλο - Αποχωρεί άμεσα από τον πάγκο

Παρελθόν από τη Ρίο Άβε αναμένεται να αποτελέσει μέσα στις επόμενες ώρες ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος, σύμφωνα με δημοσίευμα της πορτογαλικής «Record».

Ο Έλληνας προπονητής φέρεται να έχει συμφωνήσει με τη διοίκηση της ομάδας για τη λύση του συμβολαίου του.

Η θητεία του στον πάγκο της Ρίο Άβε αποδεικνύεται βραχύβια. Η ομάδα μετρά τέσσερις σερί ήττες, χωρίς να σκοράρει καν, γεγονός που φαίνεται πως οδήγησε στην απόφαση για το διαφαινόμενο διαζύγιο.

Στο ρεπορτάζ της «Record» αναφέρεται ότι ανάμεσα στα ονόματα των υποψήφιων αντικαταστατών του βρίσκεται και ο Βάσκος Μάτος της Σάντα Κλάρα.

Ο Συλαϊδόπουλος είχε αναλάβει τη Ρίο Άβε το καλοκαίρι του 2025 και σε 21 παιχνίδια μετρά 4 νίκες, 7 ισοπαλίες και 10 ήττες, με την ομάδα να ψάχνει πλέον νέα αρχή στον πάγκο.



Ροή ειδήσεων

CHAMPIONS LEAGUE
Ολυμπιακός: Βγαίνουν τα εισιτήρια με Λεβερκούζεν στα play offs του Champions League
11 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Βγαίνουν τα εισιτήρια με Λεβερκούζεν στα play offs του Champions League
EUROLEAGUE
Ο Μπαρτζώκας για Ερυθρό Αστέρα και τραυματίες
21 λεπτά πριν Ο Μπαρτζώκας για Ερυθρό Αστέρα και τραυματίες
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ONSPORTS POLL: Ποιο θα είναι το ζευγάρι του τελικού στο Κύπελλο Ελλάδας;
27 λεπτά πριν ONSPORTS POLL: Ποιο θα είναι το ζευγάρι του τελικού στο Κύπελλο Ελλάδας;
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
UEFA Nations League: Πότε κληρώνει για την Εθνική Ελλάδας στην League A - Όλες οι λεπτομέρειες
30 λεπτά πριν UEFA Nations League: Πότε κληρώνει για την Εθνική Ελλάδας στην League A - Όλες οι λεπτομέρειες
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved