Ρίο Άβε: Τέλος… εποχής για τον Συλαϊδόπουλο - Αποχωρεί άμεσα από τον πάγκο

Onsports Team

Παρελθόν από τη Ρίο Άβε αναμένεται να αποτελέσει μέσα στις επόμενες ώρες ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος, σύμφωνα με δημοσίευμα της πορτογαλικής «Record».

Ο Έλληνας προπονητής φέρεται να έχει συμφωνήσει με τη διοίκηση της ομάδας για τη λύση του συμβολαίου του.

Η θητεία του στον πάγκο της Ρίο Άβε αποδεικνύεται βραχύβια. Η ομάδα μετρά τέσσερις σερί ήττες, χωρίς να σκοράρει καν, γεγονός που φαίνεται πως οδήγησε στην απόφαση για το διαφαινόμενο διαζύγιο.

Στο ρεπορτάζ της «Record» αναφέρεται ότι ανάμεσα στα ονόματα των υποψήφιων αντικαταστατών του βρίσκεται και ο Βάσκος Μάτος της Σάντα Κλάρα.

Ο Συλαϊδόπουλος είχε αναλάβει τη Ρίο Άβε το καλοκαίρι του 2025 και σε 21 παιχνίδια μετρά 4 νίκες, 7 ισοπαλίες και 10 ήττες, με την ομάδα να ψάχνει πλέον νέα αρχή στον πάγκο.