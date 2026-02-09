Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Εθνική Ελλάδας: Ο συμβολισμός με το «πειρατικό» στη νέα εμφάνιση
Onsports Team 09 Φεβρουαρίου 2026, 14:44
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Ελλάδα

Εθνική Ελλάδας: Ο συμβολισμός με το «πειρατικό» στη νέα εμφάνιση

Παρουσιάστηκε και επίσημα η νέα εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδας.

Η ΕΠΟ, σε συνεργασία με την Adidas, παρουσίασε τη νέα εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδας, η οποία είναι γεμάτη συμβολισμούς και αναφορές στην κορυφαία στιγμή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η καινούρια φανέλα της «γαλανόλευκης» αντλεί την έμπνευσή της από το θρυλικό «πειρατικό» του 2004, ξυπνώντας μνήμες από τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία της χώρας.

Κεντρικό στοιχείο της νέας εμφάνισης αποτελεί το έμβλημα του «πειρατικού», το οποίο βρίσκεται στο εσωτερικό μέρος του γιακά. Πρόκειται για μια διακριτική αλλά ισχυρή λεπτομέρεια, που λειτουργεί ως άμεση σύνδεση με το έπος της Πορτογαλίας και την ποδοσφαιρική ταυτότητα της Εθνικής Ελλάδας.

adidasfootball 1770634761 3828682392060369097 640806256

Η συγκεκριμένη σχεδιαστική επιλογή δεν προσδίδει μόνο ιδιαίτερη αισθητική στη φανέλα, αλλά ενισχύει και το αίσθημα υπερηφάνειας, τιμώντας τη στιγμή που σημάδεψε ανεξίτηλα το ελληνικό ποδόσφαιρο και συνεχίζει να εμπνέει παίκτες και φιλάθλους.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: «Είμαι ζωντανός, όλα καλά» - Το μήνυμα του Καλάμπρια μετά τον τραυματισμό του
8 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: «Είμαι ζωντανός, όλα καλά» - Το μήνυμα του Καλάμπρια μετά τον τραυματισμό του
ΣΠΟΡ
Νόβακ Τζόκοβιτς: Θαύμασε από κοντά τον 19χρονο πατινέρ Ίλια Μαλίνιν και έγινε viral
30 λεπτά πριν Νόβακ Τζόκοβιτς: Θαύμασε από κοντά τον 19χρονο πατινέρ Ίλια Μαλίνιν και έγινε viral
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΑΕΚ: «Γνωριζόμαστε καλά, αλλά η «κάθε φορά» είναι διαφορετική» - Οι δηλώσεις του Σάκοτα για Καρδίτσα
53 λεπτά πριν ΑΕΚ: «Γνωριζόμαστε καλά, αλλά η «κάθε φορά» είναι διαφορετική» - Οι δηλώσεις του Σάκοτα για Καρδίτσα
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεταγραφές, Ίντερ: Εξετάζει σοβαρά Κουλιεράκη για το κέντρο της άμυνας
1 ώρα πριν Μεταγραφές, Ίντερ: Εξετάζει σοβαρά Κουλιεράκη για το κέντρο της άμυνας
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved