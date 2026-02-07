Μεταγραφές: Επικές ατάκες Ντουγκαρί για Λίβερπουλ! «Την έπιασε κορόιδο η Ρεν για Ζακέ»

EPA/HERVE RANCHIN, ΑΜΠΕ

Οnsports Team

Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Τσέλσι βρέθηκε ο Ζερεμί Ζακέ, έπειτα από εισήγηση του προπονητή της, Λίαμ Ροσενιόρ, ωστόσο η Λίβερπουλ ήταν εκείνη που κινήθηκε αποφασιστικά και εξασφάλισε τελικά την υπογραφή του νεαρού στόπερ της Ρεν.

Οι «κόκκινοι» ήρθαν σε συμφωνία με τον σύλλογο της Βρετάνης έναντι 72.000.000 ευρώ, για την απόκτηση των δικαιωμάτων του 20χρονου Γάλλου αμυντικού.

Ο Ζακέ θα παραμείνει στη Ligue 1 έως το τέλος της τρέχουσας σεζόν, συνεχίζοντας να αγωνίζεται με τη Ρεν, προτού ενταχθεί επίσημα στο ρόστερ της Λίβερπουλ την 1η Ιουλίου. Η εξέλιξη αυτή, πάντως, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Γαλλία, με πιο χαρακτηριστική εκείνη του Κριστόφ Ντουγκαρί.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 1998 και πρώην άσος των Μίλαν, Μπαρτσελόνα και Μαρσέιγ, μιλώντας στο «RMC Sport», άσκησε σκληρή κριτική στους «κόκκινους», υποστηρίζοντας ότι υπερέβαλαν κατά πολύ στο οικονομικό σκέλος της συμφωνίας.

«Εύχομαι ειλικρινά στον Ζακέ να κάνει μεγάλη καριέρα στην Αγγλία, είναι αναμφίβολα καλός παίκτης, αλλά η Λίβερπουλ πρέπει να έχασε το μυαλό της για να δώσει τόσα χρήματα. Όταν άκουσα για τα 72 εκατομμύρια, δεν το πίστευα. Συγχαρητήρια στη διοίκηση της Ρεν, γιατί έπιασε κορόιδο τη Λίβερπουλ. Είναι ταλέντο, αλλά αυτό το ποσό μοιάζει υπερβολικό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στον αντίποδα, ο προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, που είχε εισηγηθεί την απόκτηση του Ζακέ, επέλεξε να μην απαντήσει ευθέως στις δηλώσεις του Ντουγκαρί. Αρκέστηκε να υπογραμμίσει πως «ο Ζακέ είναι ένα σπουδαίο ταλέντο, με όλα τα στοιχεία για να εξελιχθεί και να πραγματοποιήσει μεγάλη καριέρα τόσο στη Λίβερπουλ όσο και στην Premier League».