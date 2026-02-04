Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

League Cup Αγγλιας: Στον τελικό η Άρσεναλ
Οnsports Team 04 Φεβρουαρίου 2026, 07:42
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Άρσεναλ / Τσέλσι

League Cup Αγγλιας: Στον τελικό η Άρσεναλ

Στον τελικό του League Cup Αγγλίας για 9η φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά το 2018 προκρίθηκε η Άρσεναλ, καθώς νίκησε με 1-0 με την Τσέλσι στο «Emirates».

Οι «κανονιέρηδες» πήραν το «εισιτήριο» σε συνδυασμό με τη νίκη τους 3-2 στον πρώτο αγώνα, για το καταληκτικό παιχνίδι της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στις 22 Μαρτίου στο "Wembley" (17:00).

Η Τσέλσι πίεσε με όλες τις δυνάμεις της για να βρει ένα γκολ και να στείλει το ζευγάρι στην παράταση, όμως η άμυνα της Άρσεναλ είχε πολύ στιβαρή εικόνα ως τις καθυστερήσεις, όταν σε μία αντεπίθεση ο Κάι Χάβερτς πέρασε και τον γκολκίπερ και διαμόρφωσε το τελικό 1-0, σκοράροντας κόντρα στην πρώην ομάδα του.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα των ημιτελικών του League Cup Αγγλίας:

Άρσεναλ-Τσέλσι 1-0 (3-2)

Μάντσεστερ Σίτι-Νιούκαστλ 04/02 (2-0)



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός: Δύσκολη έξοδος για την κορυφή
8 λεπτά πριν Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός: Δύσκολη έξοδος για την κορυφή
STORIES
Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (04/02) - «Είναι εδώ!» ο Παναθηναϊκός AKTOR
31 λεπτά πριν Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (04/02) - «Είναι εδώ!» ο Παναθηναϊκός AKTOR
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κύπελλο Ελλάδας: Ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, «μάχη» ΟΦΗ - Λεβαδειακός στο Ηράκλειο
53 λεπτά πριν Κύπελλο Ελλάδας: Ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, «μάχη» ΟΦΗ - Λεβαδειακός στο Ηράκλειο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
League Cup Αγγλιας: Στον τελικό η Άρσεναλ
1 ώρα πριν League Cup Αγγλιας: Στον τελικό η Άρσεναλ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved