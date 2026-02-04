League Cup Αγγλιας: Στον τελικό η Άρσεναλ

Οnsports Team

Στον τελικό του League Cup Αγγλίας για 9η φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά το 2018 προκρίθηκε η Άρσεναλ, καθώς νίκησε με 1-0 με την Τσέλσι στο «Emirates».

Οι «κανονιέρηδες» πήραν το «εισιτήριο» σε συνδυασμό με τη νίκη τους 3-2 στον πρώτο αγώνα, για το καταληκτικό παιχνίδι της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στις 22 Μαρτίου στο "Wembley" (17:00).

Η Τσέλσι πίεσε με όλες τις δυνάμεις της για να βρει ένα γκολ και να στείλει το ζευγάρι στην παράταση, όμως η άμυνα της Άρσεναλ είχε πολύ στιβαρή εικόνα ως τις καθυστερήσεις, όταν σε μία αντεπίθεση ο Κάι Χάβερτς πέρασε και τον γκολκίπερ και διαμόρφωσε το τελικό 1-0, σκοράροντας κόντρα στην πρώην ομάδα του.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα των ημιτελικών του League Cup Αγγλίας:

Άρσεναλ-Τσέλσι 1-0 (3-2)

Μάντσεστερ Σίτι-Νιούκαστλ 04/02 (2-0)