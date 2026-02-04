Ομάδες

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (04/02) - «Είναι εδώ!» ο Παναθηναϊκός AKTOR
Eurokinissi Sports
Onsports Team 04 Φεβρουαρίου 2026, 08:38
STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (04/02) - «Είναι εδώ!» ο Παναθηναϊκός AKTOR

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τετάρτης (04/02).

Μία τεράστια νίκη πήρε το βράδυ της Τρίτης (03/02) ο Παναθηναϊκός AKTOR μια και επιβλήθηκε 82-81 της Ρεάλ Μαδρίτης στο Telekom Center της Αθήνας, με επικό buzzer beater του Τζέριαν Γκράντ και έδειξε πως «Είναι εδώ!».

Παράλληλα, «Στη Λεωφόρο του… τελικού» διεξάγεται ο πρώτος ημιτελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, μια και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, τη στιγμή που η ΑΕΚ έγινε «Βασίλισσα και της Προύσας» με τη νίκη 93-90 επί της Τόφας.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



